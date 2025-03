Cina, Russia e Iran annunciano l’esercitazione navale congiunta che conferma i legami militari.

Il Ministero della Difesa cinese ha annunciato domenica che la Cina terrà presto un’esercitazione navale congiunta con l’Iran e la Russia nei pressi dell’Iran, con l’invio di un cacciatorpediniere e di una nave di rifornimento da parte della Marina dell’Esercito Popolare di Liberazione (PLA) cinese.

Gli esperti cinesi hanno dichiarato che l’esercitazione di routine aiuta a salvaguardare la sicurezza nella regione strategicamente importante per il trasporto di energia ed è cruciale per la pace e la stabilità globale.

All’inizio e a metà marzo, le marine militari di Cina, Iran e Russia terranno l’esercitazione congiunta Security Belt-2025 nelle aree vicine al porto iraniano di Chabahar, ha annunciato domenica il Ministero della Difesa cinese sul suo account ufficiale Weibo.

Secondo un comunicato del ministero, l’esercitazione prevede corsi di addestramento per colpire obiettivi marittimi, VBSS (visita, abbordaggio, ricerca e sequestro), controllo dei danni e operazioni congiunte di ricerca e salvataggio.

L’obiettivo è approfondire la fiducia reciproca in campo militare e la cooperazione pragmatica tra le truppe dei Paesi partecipanti, secondo il comunicato.

L’agenzia di stampa iraniana Tasnim ha riferito domenica che le forze navali di Iran, Russia e Cina svolgeranno lunedì un’esercitazione congiunta nelle zone settentrionali dell’Oceano Indiano, al largo delle coste della città portuale sud-orientale di Chabahar.

L’esercitazione ha lo scopo di rafforzare la sicurezza regionale, promuovere la cooperazione multilaterale ed esprimere le capacità dei partecipanti di proteggere la pace nel mondo, garantire la sicurezza marittima e creare una comunità marittima con un futuro comune, ha riferito Tasnim, sottolineando che le forze navali dei tre Paesi si eserciteranno anche per garantire la sicurezza del commercio marittimo internazionale, combattere la pirateria e il terrorismo, scambiare informazioni sulle operazioni di salvataggio e soccorso marittimo e condividere le esperienze operative e tattiche.

Security Belt-2025 sarà la quinta esercitazione navale congiunta Cina-Iran-Russia dal 2019.

Le esercitazioni congiunte tra Cina, Iran e Russia sono diventate una routine, ha dichiarato domenica al Global Times Song Zhongping, esperto di questioni militari cinesi.

Come rivelato dal Ministero della Difesa cinese, l’esercitazione si concentrerà principalmente su corsi di formazione in campi di sicurezza non tradizionali, e questo favorisce la salvaguardia della sicurezza nella regione, ha detto Song.

L’esercitazione si svolgerà al largo del porto iraniano di Chabahar, nel Golfo dell’Oman, una porta cruciale tra lo Stretto di Hormuz e l’Oceano Indiano, che lo rende un percorso strategico fondamentale per il trasporto di energia, ha detto Song, sottolineando che i tre Paesi che partecipano alle esercitazioni hanno una cooperazione energetica e importanti interessi strategici nel mantenimento della pace e della stabilità nella regione.

La Cina invierà il cacciatorpediniere Baotou e la nave da rifornimento Gaoyouhu del 47° gruppo di scorta della Marina Militare PLA, ha dichiarato il Ministero della Difesa.

Il Baotou è un cacciatorpediniere con missili guidati di tipo 052D, mentre il Gaoyouhu è una nave da rifornimento completo di tipo 903A. Prima di questa esercitazione, le due navi da guerra della Marina militare della PLA hanno partecipato anche all’esercitazione marittima multinazionale AMAN-2025 in Pakistan all’inizio e alla metà di febbraio.

Zhang Junshe, un altro esperto di questioni militari cinesi, ha dichiarato al Global Times che le navi da guerra dei gruppi di scorta della Marina militare della PLA nel Golfo di Aden e nelle acque al largo della Somalia partecipano spesso a esercitazioni congiunte con Paesi stranieri.

Il cacciatorpediniere Type 052D e la nave da rifornimento Type 903A formano una flottiglia in grado di effettuare diverse operazioni militari con una forte potenza di combattimento e resistenza, ha detto Zhang.

L’esercitazione trilaterale non è rivolta a terzi, ha detto Zhang, sottolineando che l’esercitazione tra i tre Paesi, che sono forze chiave per la pace nel mondo, ha un’importanza fondamentale per la pace e la stabilità nel mondo.

Nello stesso è indubbio che queste esercitazioni, in questo momento, sono un chiaro segnale mandato ai paesi occidentali: nonostante le trattative in corso fra USA e Russia, l’alleanza fra i tre paesi non si è indebolita.