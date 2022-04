Finlandia e Svezia nella NATO entro l’estate? La Russia minaccia la “Distruzione di questa nazione”. Intanto ci sono incontri segreti

Lunedì il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov ha lanciato un nuovo avvertimento contro Finlandia e Svezia che chiedono l’adesione alla NATO, dopo che il Sunday Times ha riferito che “la domanda di adesione della Finlandia è prevista per giugno, la Svezia dovrebbe seguire”.

Peskov ha affermato che “l’alleanza rimane uno strumento orientato al confronto” – ma si dice che Washington appoggi la decisione, con funzionari occidentali che affermano come l’invasione russa dell’Ucraina si stia rivelando un “enorme errore strategico“.

È stato rivelato per la prima volta la scorsa settimana che la Finlandia, in particolare, ha cambiato idea riguardo alla sua storica neutralità sulla questione NATO; tuttavia, ci sarebbe un periodo di dibattito politico interno prima che venga presentata qualsiasi domanda e anche la Svezia dovrà definire il proprio cammino in modo indipendente, con un processo politico democratico.

La settimana scorsa il deputato Vladimir Dzhabarov del Consiglio della Federazione Russa, ha emesso un terribile, minacciando che un tale “errore strategico” come quello di Helsinki che ha presentato una petizione alla NATO significa che la Finlandia “diventerebbe un bersaglio”.

“Penso che [sarebbe] una terribile tragedia per l’intero popolo finlandese”, ha detto Dzhabarov. Ha anche suggerito fortemente che avrebbe portato “alla distruzione del loro paese”.

Ha espresso la speranza che sia improbabile che “gli stessi finlandesi firmeranno una carta per la distruzione del loro paese” – come originariamente citato in RIA Novosti. Il ministero degli Esteri finlandese ha successivamente affermato di “non commentare le dichiarazioni dei singoli parlamentari” quando gli è stato chiesto di rispondere.

Secondo un recente rapporto Axios, “il 60% dei finlandesi ora sostiene l’adesione alla NATO, secondo un sondaggio condotto il mese scorso: un salto di 34 punti rispetto allo scorso autunno e il livello più alto da quando sono iniziati i sondaggi sulla questione nel 1998″.

All’inizio di questo mese il primo ministro finlandese Sanna Marin ha segnalato un completo capovolgimento della direzione politica, affermando che un “nuovo ambiente di sicurezza” in Europa determinato dall’invasione russa dell’Ucraina significa che il paese deve ripensare alla sua politica di neutralità di lunga data nei confronti del blocco NATO . “La Russia non è il vicino che pensavamo fosse“, ha detto a proposito dell’assalto in corso di Mosca all’Ucraina, definendolo una “violazione flagrante“.

“In questa nuova situazione e in questo mutato ambiente di sicurezza, dovremo valutare tutti i mezzi per garantire la sicurezza della Finlandia e dei finlandesi“, ha affermato Marin. “Dovremo rimuginare seriamente sulla nostra posizione e sul nostro approccio all’allineamento militare. Dovremo farlo con attenzione, ma rapidamente, in modo efficace nel corso di questa primavera“. Intanto, come riporta HS, quotidiano della capitale finlandese, giovedì scorso si è tenuto un incontro riservato sul tema a cui hanno preso parte i vertici dell’economia e militari di Svezia e Finlandia, per discutere dell’accesso alla NATO, prendendo ormai come necessaria la decisione e valutando i passaggi futuri.

Se ciò avvenisse la NATO sarebbe a 100 km da San Pietroburgo.



