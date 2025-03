Fine del Cessate il Fuoco: Israele bombarda Hamas dopo il mancato rilascio di Ostaggi

Il cessate il fuoco tra Israele e Hamas è terminato quando i jet da combattimento israeliani hanno iniziato a colpire la Striscia di Gaza dopo che Hamas ha rifiutato le ripetute offerte di accordo sugli ostaggi, hanno affermato i funzionari israeliani.

Le Forze di Difesa Israeliane (IDF) hanno iniziato a colpire gli obiettivi di Hamas nella Striscia di Gaza “al fine di raggiungere gli obiettivi di guerra stabiliti dalla leadership politica, tra cui il rilascio di tutti i nostri ostaggi, sia quelli vivi che quelli caduti”, ha dichiarato l’ufficio del Ministro della Difesa Israel Katz in una lettera.

“Questa decisione arriva dopo che Hamas ha ripetutamente rifiutato di rilasciare i nostri ostaggi e ha respinto tutte le proposte presentate dall’inviato del Presidente degli Stati Uniti, Steve Witkoff, e dai mediatori”, si legge nella comunicazione. Questo lascia intendere che la mossa è stata concordata con il presidente Trump.

Israele intensificherà le sue azioni militari contro Hamas in futuro, hanno dichiarato le autorità.

“Sotto la direzione dei vertici politici, l’IDF e lo Shin Bet stanno attaccando ampiamente gli obiettivi terroristici dell’organizzazione terroristica di Hamas in tutta la Striscia di Gaza, maggiori dettagli di seguito”, hanno dichiarato l’IDF e lo Shin Bet, il servizio di sicurezza interno di Israele, in un comunicato congiunto.

L’IDF ha lanciato una serie di attacchi preventivi contro i comandanti militari di medio livello, i funzionari della leadership e le infrastrutture terroristiche appartenenti all’organizzazione terroristica di Hamas, ha dichiarato un funzionario israeliano a Fox News. L’offensiva militare continuerà fino a quando sarà necessario e si estenderà oltre gli attacchi aerei, ha detto il funzionario.

Sono state scelte decine di obiettivi, in base alla disponibilità di Hamas a compiere attacchi terroristici e a costruire e riarmare le sue forze. A seguito di una valutazione della situazione da parte di Katz e degli ufficiali dell’IDF, è stata presa la decisione di non aprire scuole e attività educative nell’area di Gaza, hanno dichiarato le autorità.

L’ufficio del Primo Ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha dichiarato che gli attacchi aerei sono arrivati dopo che Hamas “ha rifiutato tutte le offerte ricevute” dall’inviato speciale dell’amministrazione Trump per il Medio Oriente Steve Witkoff e dagli altri mediatori.

“Questa notte siamo tornati a combattere a Gaza a causa del rifiuto di Hamas di rilasciare gli ostaggi e delle minacce di fare del male ai soldati dell’IDF e alle comunità israeliane”, ha detto Katz. “Se Hamas non rilascerà tutti gli ostaggi, le porte dell’inferno si apriranno a Gaza e gli assassini e gli stupratori di Hamas incontreranno l’IDF con forze mai conosciute prima”.

Ha sottolineato che Israele “non smetterà di combattere finché tutti gli ostaggi non torneranno a casa e tutti gli obiettivi della guerra non saranno raggiunti”.

In una dichiarazione, Hamas ha accusato Netanyahu “e l’occupazione nazista sionista di essere pienamente responsabili delle ripercussioni della perfida aggressione a Gaza, e dei civili indifesi e del nostro popolo palestinese assediato, che sono sottoposti a una guerra brutale e a una politica sistematica di fame”.

Il gruppo terroristico ha chiesto che le Nazioni Unite e il Consiglio di Sicurezza dell’ONU si riuniscano con urgenza per adottare una risoluzione che chieda a Israele di fermare le operazioni militari e di ritirarsi completamente da Gaza e che le nazioni musulmane sostengano la resistenza palestinese.

Hamas ha insistito per attenersi ai termini originali dell’accordo, con il ritiro completo di Israele da Gaza e l’accettazione di porre fine in modo permanente alla guerra in cambio del rilascio degli ostaggi ancora in vita.

Netanyahu ha insistito a lungo sul fatto che Israele non porrà fine alla guerra fino a quando le capacità militari e di governo di Hamas non saranno state distrutte. quando non è stato liberato l’ultimo gruppo di ostaggi, vivo è morto, l’accordo è saltato.

A questo punto bisogna vedere se gli attacchi della scorsa notte sono solo un episodio, o si tratta di una ripresa del conflitto su larga scala, cosa che farebbe ritardare all’infinito la ripresa della ricostruzione di Gaza.