Fidelity lancia uno strumento per introdurre i ragazzini al gioco d’azzardo della finanza

Dopo che Robinhood e WeBull hanno attirato milioni di clienti millennial, quindi giovanissimi. Fidelity sta finalmente cercando di catturare la prossima generazione d’investitori nel tentativo di proteggere la propria attività dai mutevoli gusti generazionali. Un cambiamento epocale pensando che Fidelity si occupava di fondi pensione e che il massimo di innovazione era stata l’introduzione di qualche valuta virtuale sul proprio desk.

I giovani investitori hanno mostrato una preferenza per la speculazione senza commissioni e l’obiettivo di contribuire a obiettivi di lungo periodo e Fidelity ha deciso di dare loro quello che vogliono. Come riporta WSJ, nel tentativo di “aprire la porta a una nuova generazione di investitori”, Fidelity sta lanciando nuove carte di credito e di debito, insieme a conti di investimento e di risparmio, per adolescenti di età compresa tra 13 e 17 anni. Come Robinhood e altri suoi concorrenti, Fidelity non addebiterà commissioni o commissioni sul conto per il trading online.

Fidelity gestisce già una delle più grandi società di intermediazione online nel paese e offre commissioni di negoziazione senza commissioni come Charles Schwab, E-Trade e le altre grandi società d’intermediazione, ma la concorrenza per la prossima generazione di clienti è cresciuta particolarmente nell’ultimo anno. Dopo essere entrata in ritardo rispetto ai suoi concorrenti su innovazioni precedenti come il trading di azioni a zero commissioni, Fidelity sta cercando di recuperare w di legare sempre di più gli adolescenti ed il day trading.

Come funziona lo strumento: un genitore apre il conto corrente al figlio e fissa un limite al trading che il ragazzo può compiere, ma successivamente il ragazzo può operare in modo completamente libero ed operare in modo autonomo, il che lo farà completamente sfuggire dal controllo parentale.

In un comunicato stampa, Fidelity ha anche affermato che offrirà ancora più strumenti di “alfabetizzazione finanziaria”, tra cui “una libreria di contenuti educativi su misura”. Il che è piuttosto divertente, perché è come affermare che l’allevamento dei cavalli si può insegnare attraverso le scommesse sulle corse. Quello che si farà crescere nell’adolescente non sarà tanto la conoscenza dell’economia, ma quella del “Gioco d’azzardo finanziario” e della speculazione. La funzione educativa è pari a quella di dare 50 euro ad un ragazzo e mandarlo a giocare con le slot machine sperando che impari così le regole della probabilità.

Come si è assistito con Robinhood e con il caso Gamestop quello a cui ci si deve preparare è una generazione di puri giocatori d’azzardo che si muoveranno socialmente in branco e devasteranno i vari mercati. Chi ne approfitterà? Chi riesce a supervisionare e gestire tutta questa marea di dati enorme, cioè le ricche mani dietro Fidelity. E chi se ne frega dell'”Etica del lavoro”.



