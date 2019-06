Felici e contanti

Ecco il punto, amici: ogni era ha gli eroi che si merita. E ogni eroe ha detto almeno una frase scolpita nel tempo e pronunciata in un “luminoso giorno d’estate” o qualcosa del genere. Tipo, agli studenti di quel bel dì s’insegnava il motto di sfida di Cesare: “Alea iacta est”. Poi egli varcò il Rubicone e diede il là ad un impero. Oppure, il mesto commento di Galileo Galilei: “Eppur si muove”. Ma il tapino, pur chinando il capo alla censura, segnò i destini della scienza. O, ancora, le prime parole famose di Neil Armstrong sulla luna: “Un piccolo passo per l’uomo, un gigantesco passo per l’umanità”. E ci aprì le praterie delle stelle. Ecco; a voi, ragazzi di oggi, toccano le monumentali parole di un uomo capace di lasciare una traccia ancora più fulgida – anzi più luminosa, come dice Macron – nella vita vostra e dei vostri nipoti. Whatever it takes: “qualsiasi cosa sia necessaria”; per salvare l’Europa. Una promessa, una missione, innanzi alle quali trascolorano, in un malinconico crepuscolo, persino Cesare e gli augusti, Galileo e il macrocosmo, Armstrong e l’Apollo 11. Quisquilie e pinzillacchere rispetto a quanto fece Draghi in un luminoso giorno d’estate eccetera eccetera.

Ecco il punto, amici: ogni era ha gli eroi che si merita. E ogni eroe ha detto almeno una frase scolpita nel tempo e pronunciata in un “luminoso giorno d’estate” o qualcosa del genere. Tipo, agli studenti di quel bel dì s’insegnava il motto di sfida di Cesare: “Alea iacta est”. Poi egli varcò il Rubicone e diede il là ad un impero. Oppure, il mesto commento di Galileo Galilei: “Eppur si muove”. Ma il tapino, pur chinando il capo alla censura, segnò i destini della scienza. O, ancora, le prime parole famose di Neil Armstrong sulla luna: “Un piccolo passo per l’uomo, un gigantesco passo per l’umanità”. E ci aprì le praterie delle stelle. Ecco; a voi, ragazzi di oggi, toccano le monumentali parole di un uomo capace di lasciare una traccia ancora più fulgida – anzi più luminosa, come dice Macron – nella vita vostra e dei vostri nipoti. Whatever it takes: “qualsiasi cosa sia necessaria”; per salvare l’Europa. Una promessa, una missione, innanzi alle quali trascolorano, in un malinconico crepuscolo, persino Cesare e gli augusti, Galileo e il macrocosmo, Armstrong e l’Apollo 11. Quisquilie e pinzillacchere rispetto a quanto fece Draghi in un luminoso giorno d’estate eccetera eccetera.