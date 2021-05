Fedez? Banale “Strumento di distrazione di Massa”. Parliamo di “Ungheria” e di invasione dei migranti

Perderò solo cinque minuti per parlare di quello che ha fatto Fedez, semplicemente perché è solo uno strumento di distrazione di massa. La sua banale e fessa polemica, in cui ha accusate persone che penso provvederanno a querelarlo, è stata creata ad arte per nascondere il tutto dalle tre vere notizie del giorno sull’Italia. Eccovele e, soprattutto, diffondetele:

Lo scandalo della Loggia Ungheria: per dire che è una cosa grave e seria basterebbe dire che il megafono della magistratura militante, travaglio, si è rifiutato di parlarne. Prendendo invece il RIformista, che ha dato ampio spazio alla notizia, Ungheria è “Una loggia super segreta composta da magistrati, alti ufficiali dell’Arma dei carabinieri e della guardia di finanza, professionisti ed imprenditori per condizionare nomine in magistratura e negli incarichi pubblici“. Dopo lo scandalo Palamara, in questo caso sono i verbai dell’avvocato Paolo Amara, noto alla cronaca per i legami con ENI, da cui avrebbe ricevuto 80 milioni per stare zitto, e che negli interrogatori svelerebbe tutto su questa associazione segreta per il controllo esterno della magistratura che ne coinvolgerebbe i vertici. Una cosa non sporca, di più, che se fosse successa negli anni 70 – 80 del secolo scorso avrebbe preso pagine de L’Espresso , ma che oggi non bisogna quasi citare per non disturbare il Conduttore. Però oggi c’è Fedez;

Oggi, su diverse imbarcazioni, sono in arrivo in Italia almeno 700 migranti. Probabilmente saranno anche di più. grazie alla politica el governo a guida PD se continuiamo con questo passo ci troveremo 350 mila immigrati irregolari in più in Italia. Siamo la discarica dell’immigrazione europea, ma questo non lo sentirete nei massmedia, perchè devono parlare di Fedez.

Il lockdown ed il coprifuoco costano 500 milioni al giorno per l’economia italiana, ma questa notizia è scomparsa dai media per il discorso di fedez. Eppur questo è lavoro, e quello serio., eprò chi se ne frega del lavoro, altri, il giorno della Festa del lavoro. l’importnte sono i soldi , di Fedez.

La colpa di Fedez non è quella di aver detto stupidaggini: è agato per essere banale e fintamente provocatore. L sua colpa è di aver tolto l’atenzione dai veri scaldali dell’Italia. La punizione: infischiarsene di fedez, non guardare i suoi show, non comprare i prodotti della premiata ditta ferragnez. Vivrete BENISSIMO ed avrete il portafoglio molto più pieno, da spendere meglio.



