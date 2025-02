“Fatti grandi passi avanti verso la Pace in Ucraina”. Trump e Macron parlano della Guerra in Ucraina con il G7

Il presidente Donald Trump ha dichiarato che “sono stati fatti molti progressi” per porre fine alla guerra in Ucraina dopo che il presidente francese Emmanuel Macron si è unito a lui alla Casa Bianca per una telefonata con i leader del Gruppo dei Sette (G7).

Macron, che ha chiesto una riunione d’emergenza dei leader mondiali dopo che l‘ amministrazione Trump ha escluso l’Europa dal tavolo dei negoziati per risolvere la guerra tra Ucraina e Russia, è a Washington, D.C., lunedì per incontrare Trump.

Macron è arrivato alla Casa Bianca intorno alle 8 del mattino, ora locale, ed è rimasto all’interno per diverse ore. Mentre se ne andava, Macron è stato visto fare un pollice in su ai giornalisti e ha detto che la telefonata con i leader del G7 è stata “perfetta”.

“Il presidente Macron è un uomo molto speciale per me”, ha detto in seguito Trump ai giornalisti mentre era seduto accanto al presidente francese. ‘Siamo stati insieme. Abbiamo fatto tutto insieme. E penso che siano stati fatti molti progressi. Abbiamo avuto ottime discussioni con la Russia. Abbiamo avuto ottime discussioni con altri e stiamo cercando di far terminare la guerra con Russia e Ucraina’.

“E abbiamo anche parlato di commercio, di vari accordi commerciali che faremo con la Francia”, ha continuato Trump. “E ancora, i rapporti sono stati molto speciali con la Francia e molto speciali con questo signore alla mia destra. E non vediamo l’ora di mantenerli per un lungo periodo di tempo”.

Macron ha aggiunto che ‘condividiamo l’obiettivo della pace’ in Ucraina, ‘ma siamo molto consapevoli della necessità di avere garanzie e una pace solida per stabilizzare la situazione’.

“E siamo amici personali, come hai detto tu, perché lavoriamo molto bene insieme“, ha detto Macron a proposito di Trump. ‘E penso che gli Stati Uniti e la Francia stiano sempre dalla stessa parte, la parte giusta, direi, della storia. Ed è esattamente questo che è in gioco oggi.

Macron ha anche detto che ’questo è un momento molto importante anche per l’Europa”.

“E sono qui anche io, dopo aver discusso con tutti i miei colleghi, per dire che l’Europa è disposta a farsi avanti per essere un partner più forte, per fare di più in difesa e sicurezza per questo continente, e anche per essere un partner affidabile e impegnarsi nel commercio, nell’economia e negli investimenti”.

Macron e Trump hanno poi avuto un incontro bilaterale nello Studio Ovale, seguito da una conferenza stampa congiunta.

Trump ha dichiarato in un post su Truth Social che la chiamata del G7 di lunedì mattina è stata convocata dal primo ministro canadese Justin Trudeau “per riconoscere il terzo anniversario della guerra Russia-Ucraina, che non sarebbe mai iniziata se fossi stato presidente.

”Tutti hanno espresso il loro obiettivo di vedere la fine della guerra, e ho sottolineato l’importanza dell’accordo vitale sui minerali critici e le terre rare tra Stati Uniti e Ucraina, che speriamo venga firmato molto presto! Questo accordo, che è una “partnership economica”, garantirà al popolo americano il recupero delle decine di miliardi di dollari e delle attrezzature militari inviate in Ucraina, contribuendo anche alla crescita dell’economia ucraina, mentre questa guerra brutale e selvaggia volge al termine”, ha detto Trump.

“Allo stesso tempo, sto discutendo seriamente con il presidente russo Vladimir Putin riguardo alla fine della guerra, e anche alle principali transazioni di sviluppo economico che avranno luogo tra Stati Uniti e Russia. I colloqui stanno procedendo molto bene!”, ha aggiunto.

Lunedì Trump ha poi detto a fianco di Macron che ‘incontrerò il presidente Zelenskyy’ dell’Ucraina e ‘infatti, potrebbe venire questa settimana o la prossima per firmare l’accordo, il che sarebbe bello’.

Ci sono state alcune particolarità nella conferenza stampa: quando Macron rispondeva in francese, Trump si è fatto tradurre le risposte dell’interprete e le ha fatte mettere per iscritto perchè, come ha detto, in una battuta, che negli incontri precedenti Macron aveva detto cose sulle quali non erano d’accordo. Questa volta Trump ha capito come si deve trattare con i politici europei.

Trump nella conferenza stampa ha brevemente risposto anche a una domanda sull’Italia, affermando di avere f grande fiducia nel governo italiano. una risposta generica a una domanda, incompresibile, fatta dal giornalista italiano…