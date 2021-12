Facebook: la minoranza Rohingya chiede 150 milioni di dollari di danni

Una class action contro Meta, la società madre di Facebook, è stata intentata per conto di un folto gruppo di rifugiati Rohingya che accusano la società di social media di aver contribuito alla violenza del genocidio contro la minoranza musulmana in Myanmar.

Il querelante, che non è personalmente nominato, ma è etichettato come “Jane Doe”, cioè come generico e non identificato, rappresenta più di 10.000 rifugiati Rohingya che si sono reinsediati negli Stati Uniti nell’ultimo decennio. Chiedono danni per oltre 150 miliardi di dollari. La causa sostiene che l’algoritmo di Facebook ha promosso l’incitamento all’odio e ha contribuito a incitare alla violenza contro la minoranza musulmana.

“Gli ultimi cinque anni, ed ancora più gli ultimi cinque mesi, hanno reso ampiamente chiaro che il percorso di Facebook per promuovere il peggio dell’umanità non è stato il risultato di un errore, ma piuttosto di una attività attentamente progettata“, secondo la denuncia presentata nella contea di San Mateo, California.

Gli avvocati che rappresentano il querelante hanno affermato che il debutto di Facebook in Myanmar è stato “un punto di svolta chiave” per i Rohingya.

“Nonostante il riconoscimento da parte di Facebook del suo ruolo in tali danni nel mondo reale e la sua posizione proclamata come forza positiva nel mondo, nessun risarcimento significativo è stato offerto a nessun sopravvissuto”, ha affermato la causa.

Diceva persino: “I dirigenti di Facebook erano pienamente consapevoli che i post che ordinavano colpi da parte del governo del Myanmar alla minoranza musulmana Rohingya si stavano diffondendo selvaggiamente su Facebook… e che… la questione dei Rohingya presi di mira su Facebook era ben nota all’interno dell’azienda da anni. .”

La causa citava la conoscenza di dati interni di Facebook da parte di un dipendente diventato informatore: “Io, lavorando per Facebook, ho partecipato al genocidio”.

Medici Senza Frontiere stima che 10.000 Rohingya siano stati uccisi durante una repressione militare in Myanmar nel 2017, con più di 700.000 persone, ovvero circa la metà della popolazione Rohingya nel Paese, in fuga nel vicino Bangladesh.

“Al centro di questa denuncia c’è la consapevolezza che Facebook era disposto a scambiare le vite dei Rohingya per una migliore penetrazione del mercato in un piccolo paese del sud-est asiatico”, ha affermato la causa.

Non è stato fino al 2018 che il CEO di Facebook, Mark Zuckerberg e il COO Sheryl Sandberg “hanno mitemente ammesso che Facebook avrebbe dovuto e avrebbe potuto fare di più per prevenire quello che le Nazioni Unite hanno chiamato “genocidio” e una “catastrofe dei diritti umani”” nel paese , ha detto la causa.

Una denuncia simile contro la società di social media sarà presentata nel Regno Unito all’inizio del prossimo anno.

I lettori ricorderanno dopo la primavera araba di dieci anni fa. C’è stato un intenso dibattito sul ruolo che le piattaforme di social media hanno avuto nelle rivolte.



