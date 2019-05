Europa: Istruzioni per l’Uso. Un utile manuale di Armando Perna per conoscere l’Unione

posted by admin

“Europa Istruzioni per l’Uso” di Armando Perna è un utile vademecum che aiuta a navigare nel complesso mondo dell’Unione, il tutto svolto per temi, in modo ordinato, partendo da “APPs” a “Troika” passando attraverso”Ecofin”, “Sentenza Bosman” e “Spread”, una cavalcate rapida e divertente, senza eccessive pretese, sulle istituzioni di Strasburgo e Bruxelles, sui loro meandri e la loro storia, le ragioni che ne hanno portato la nascita e le successive evoluzioni.

Un breve estratto vi permetterà di comprendere lo stile ironico di scrittura del libro.

“”LA FIABA DE “I 5 PORCELLINI”

C’erano una volta i Piigs, ovvero i nostri 5 fratelli porcellini delPortogallo, Irlanda, Italia, Grecia e Spagna. Erano molto affiatati,parlavano lingue diverse, venivano quasi tutti dal mediterraneo e avevano più o meno tutti la stessa religione, quella cristiana cattolica. Certo i porcellini erano ancora giovani e inesperti, ma ascoltavano sempre i consigli della loro mamma. Mamma Europa, che peraltro s’intendeva bene di animali irruenti, avendo intrattenuto una relazione extraconiugale con un toro bianco,consigliava sempre con passione e elargendo ottimi suggerimenti a quegli scavezzacollo dei 5 figlioletti.”

Un modo per imparare qualcosa di utile, senza annoiarsi.

Buona lettura!



