Ethereum 2.0: già 14 miliairdi di dollari in staking

Ethereum 2.0, l’aggiornamento di ETH, ha ora più di 5 milioni di Ethereum contrattualizzato come staking, il livello più elevato dalla creazione del contratto. quindi, secondo la piattaforma Etherscan siamo a circa 14 miliardi di dollari entrati in questo contratto. Ethereum 2.0 è partito ufficialmente dicembre 2020 con il lancio di Beacon Chain, appoggiato dalla comunità di Ethereum e che aveva subito cumulato 1 milione di Eth.

Ricordiamo che con Ethereum 2.0 i token posti in staking partecipano attivamente alla validazione dei contratti perchè le attività di mining non avvengono soo con il PoW, ma anche con il PoS, Proof of Stake, e questa partecipazione viene remunerata con una cifra che varia dal 5% al 6%.

La crescita dello staking di ETH, che ha tolto dal mercato 5 milioni di token, può aver anche contribuito all’aumento di valore del token di Ethereum che, prima del recente crollo, era giunto a valere 4700 dollari. Attualmente si aggira però intorno ai 2600, a seguito del crollo che ha coinvolto anche Bitcoin.

Il recente aumento del prezzo dell’ETH ha accelerato i movimenti dei grossi possessori di token , le famose “Whales”, Balene. All’inizio di questa settimana, la piattaforma di analisi Santiment ha evidenziato un’impennata nei movimenti ETH delle balene nel bel mezzo della volatilità del mercato. “La quantità di grosse transazioni in Ethereum (superiore a $ 100.000 in valore) è aumentata a livelli che non si vedevano da gennaio 2018 questa settimana. Dopo aver raggiunto il massimo storico di 4.358 dollari solo 9 giorni fa, l’ETH è sceso a 2.015 dollari (un calo del -53,8%) in una sola settimana”, ha twittato Santiment.

Secondo gli ultimi dati pubblicati da Glassnode, gli Smart Contracts detengono quasi il 23% della disponibilità totale di Ethereum. La crescente popolarità dei prodotti NFT e DeFi ha aumentato la domanda per la seconda valuta digitale al mondo. Uno dei maggiori problemi con l’attuale rete ETH è l’aumento delle tariffe del gas. Vitalik Buterin, il co-fondatore di Ethereum, ha recentemente sottolineato l’importanza di ETH 2.0 per risolvere i problemi nella rete ETH.

La funzione di ETH come “Motore ” di Ethereum ed il suo maggiore successo negli smart contract ne garantisce, in qualche modo, il successo anche in senso progressivo. Più ETH sono in staking o bloccati in contratti , meno ce ne sono in circolazione, maggiore dovrebbe essere il suo prezzo.



