Energia “Verde”: da speculazione a pacco per i tedeschi

Chi in Europa spinge maggiormente per le “Politiche energetiche verdi”, quelle che stanno mettendo al verde i cittadini più poveri, sono i tedeschi. Inutile nascondere che dietro le varie norme non lucide imposte dalla Commissione ci sono loro. Se la Vulgata dei media è che ciò avviene per il “Bene del pianeta” e delle politiche sul clima, ricordatevi che la Germania non fa mai nulla per nulla. In realtà, alla base, c’era il desiderio d’imporre la propria tecnoligia energetica”Verde”, soprattutto all’estero. Insomma la solita zuppa mercantilista di dominazione economica mondiale.

Però questa volta pare che non vada bene, o almeno non sempre bene. Come ricorda la FAZ i contribuenti di sei città della zona della Rurh e Renania pensavano di fare i soldi in Indonesia tramite la propria multi-utility STAEG, che avrebbe dovuto investire per produrre energia pulita in quel paese. Il ricavato, in una complessa macchinazione, avrebbe poi finanziato servizi pubblici in Germania. Quindi STAEG avrebbe potuto dire che l’energia verde comunque muoveva e città tedesche.

Le cose non sono andate bene. Come sottolinea la FAZ alla fine i 50 milioni di euro investiti si sono convertiti in un po’di di esplorazioni e perforazioni nei pressi di alcune zone vulcaniche, e niente più. Ci sono anche stati problemi con le popolazioni locali che non hanno apprezzato un progetto ritenuto pericoloso. Tra l’altro, se volevano produrre energia dai vulcani, perchè non farlo più semplicemente in Italia, dove di vulcani ne abbiamo tanti, e studiati da un bel po’ di tempo? Perché, semplicemente, tutti questi progetti sono finalizzati, almento teoricamente, a generare degli utili alle multiutiliti, soprattutto tedesche, tramite le politiche “Ambientali”.

Però questa volta p andata male e i contribuenti delle sei città dovranno ripagare i 50 milioni sprecati dall’altra parte del mondo, ma non fatevi illusioni: con i super utili che le tariffe elettriche marginali permettono loro si rifaranno in un baleno!



