Elon Musk: l’obbligo vaccinale è antiamericano

L’individuo più ricco del pianeta, Elon Musk, ha dichiarato questa settimana di essere contrario agli obblighi vaccinali negli USA, osservando che “Penso che questo non sia qualcosa che dovremmo fare in America“. Musk ha fatto i commenti in un’intervista con TIME, che ha premiato il CEO di Tesla come persona del gong dell’anno. Infatti queste affermazioni fanno parte della lunga intervista alla nota rivista a stelle e strisce.

A Musk è stato chiesto se fosse vaccinato, al che ha risposto “Sì. Sì, lo sono” e ha aggiunto: “Sono molto favorevole alla vaccinazione”. e ha affermato che anche i suoi figli sono vaccinati, ma l’obbligo + qualcosa di diverso.

Ha chiarito: “Credo che la scienza sia inequivoca, la tratto in tal senso. Ma per lo stesso motivo sono contrario a costringere le persone a farsi vaccinare”.

“Sai, penso che questo non sia qualcosa che dovremmo fare in America. Penso che dovremmo incoraggiare le persone a farsi vaccinare, persuaderle e convincerle a farsi vaccinare, ma non forzarle a farsi vaccinare”, ha spiegato Musk. “O, ad esempio, costringerli a farsi vaccinare o a essere licenziati“, ha aggiunto Musk.

In precedenza Musk aveva chiesto di allentare le restrizioni sul coronavirus e di riaprire l’America, affermando di “restituire alle persone la loro libertà!”

Gli ultimi commenti di Musk arrivano sulla scia del congedo dei primi militari americani non vaccinati. L’Associated Press ha riferito che 27 membri del personale dell’aeronautica non hanno rivendicato un’esenzione medica o religiosa e quindi sono stati “formalmente rimossi dal servizio per mancata obbedienza a un ordine”.

La Corte Suprema ha rifiutato lunedì di bloccare l’obbligo di vaccinazione per gli operatori sanitari che chiedono l’esenzione religiosa.



