Elicotteri d’Attacco: confronto Europa Russia. Ka 52, Leonardo Ah 149, Airbus Tigre, qual è il migliore?

l tema del giorno è la preparazione militare. L’Europa dovrebbe essere pronta, almeno nei soggni della Commissione Europea, ad affrontare l’esercito russo, in una impotetica guerra per la difesa dell’Europa. Un tema, in questo momento, più da ucronia che da realtà, ma comunque al centro della retorica della Von Der Leyen.

In quest’ottica, come si pongono gli elicotteri d’attacco dell’Area NATO europea e il famoso Kamov Ka52 Alligator in confronto con i due prodotti simili europei, cioè Eurocopter/Airbus Tigre e Leonardo AH 249?

>Ricordiamo che l’elicottero dassalto ha una sa funzione, per ora ancora unica, nel combattimento contro i mezzi corazzati e nel supporto della fanteria, anche se il suo ruolo è stato ridotto dalla diffusione delle armi antiaeree spalleggiabili.

Leonardo AH-249

L’AH-249, “Fenice”, è un elicottero da combattimento di nuova generazione sviluppato da Leonardo Helicopters. È progettato per sostituire l’AH-129D Mangusta nell’Aviazione dell’Esercito Italiano, rappresentando un significativo passo avanti in termini di capacità e tecnologia. In questo il nome è appropriato, perché è la rinascita di un modello ben collaudato.

Vantaggi principali:

Modernità: L’AH-249 è il progetto più recente tra i tre, integrando tecnologie all’avanguardia in termini di avionica, sistemi di missione e armamento. È progettato per operare in scenari di battaglia moderni e futuri, con un’attenzione particolare alla connettività e all’integrazione in reti di comando e controllo digitali.

Capacità di carico e potenza: Pur essendo più leggero del Ka-52, l’AH-249 è progettato per avere una potenza di fuoco e una capacità di carico significativamente superiori all’AH-129D Mangusta che sostituisce, e comparabile o superiore al Tigre in molte configurazioni. I nuovi motori e un rotore migliorato dovrebbero garantire prestazioni eccellenti in termini di velocità e manovrabilità.

Sistemi avanzati: Si prevede che l’AH-249 sarà dotato di sistemi di puntamento e acquisizione bersagli di ultima generazione, sensori avanzati per la visione notturna e in condizioni meteorologiche avverse, e suite di autoprotezione contro le minacce moderne. Gran parte delle sue caratteristiche sono ancora coperte da segreto

Specifiche tecniche (stimate e previste):

Autonomia: Circa 3 ore (stimata, dati precisi non ancora pubblici).

Velocità massima: Superiore a 280 km/h (stimata).

Potenza: 2 motori Safran Aneto-1X da circa 2.500 shp ciascuno (totale circa 5.000 shp).

Peso massimo al decollo: Circa 8 tonnellate.

Armamento (previsto):

Cannone: Cannone a tre canne TM197B da 20 mm (800 colpi).

Piloni alari: 6 piloni per un carico utile di oltre 1.800 kg, con possibilità di trasportare una vasta gamma di armamenti:

Missili anticarro: Spike ER, missili di derivazione Brimstone.

Missili aria-terra: Razzi guidati e non guidati da 70 mm (Hydra, FOG-LG, APKWS).

Missili aria-aria: Mistral, Stinger.

Bombe guidate e non guidate.

Modernità: Massima. Progetto di nuova generazione, avionica digitale, sistemi di missione avanzati, predisposizione per operazioni in rete e con droni (capacità di cooperazione uomo-macchina).

Costo: compresi i costi di sviluppo, e con l’ordine iniziale di 84 pezzi, è fra gli 80 e i 100 milioni di dollari, ma si tratta di una cifra destinata a scendere notevolmente in

Eurocopter Tigre (Airbus Helicopters Tiger)

L’Eurocopter Tigre (ora Airbus Helicopters Tiger) è un elicottero da combattimento sviluppato congiuntamente da Francia e Germania. È in servizio dal 2003 e ha dimostrato le sue capacità operative in diversi teatri, tra cui Afghanistan, Libia e Mali. Una macchina complessa, è stato venduto anche all’Australia.

Vantaggi principali:

Esperienza operativa: Il Tigre è l’elicottero con la maggiore esperienza operativa tra i tre. Ha dimostrato la sua efficacia in combattimento in diverse configurazioni e ambienti operativi, fornendo un feedback prezioso per lo sviluppo e il miglioramento continuo.

Il Tigre è l'elicottero con la maggiore esperienza operativa tra i tre. Ha dimostrato la sua efficacia in combattimento in diverse configurazioni e ambienti operativi, fornendo un feedback prezioso per lo sviluppo e il miglioramento continuo. Agilità e manovrabilità: Il Tigre è noto per la sua eccellente agilità e manovrabilità, che lo rendono efficace in scenari di combattimento dinamici e in ambienti complessi come quello urbano o montuoso.

Versioni specializzate: Sono state sviluppate diverse versioni del Tigre, specializzate per diversi ruoli, come l'attacco anticarro (HAP/HAD) e la ricognizione armata (ARH), offrendo una certa flessibilità operativa.

Specifiche tecniche (versione HAD – Hélicoptère d’Appui Destruction):

Autonomia: 3 ore.

3 ore. Velocità massima: 290 km/h.

290 km/h. Potenza: 2 motori MTU Turbomeca Rolls-Royce MTR390-2C da 1.303 shp ciascuno (totale circa 2.606 shp).

2 motori MTU Turbomeca Rolls-Royce MTR390-2C da 1.303 shp ciascuno (totale circa 2.606 shp). Peso massimo al decollo: 6,6 tonnellate.

Armamento (versione HAD):

Cannone: Cannone GIAT 30 da 30 mm (450 colpi).

Cannone GIAT 30 da 30 mm (450 colpi). Piloni alari: 4 piloni per un carico utile di circa 1.100 kg: Missili anticarro: HOT 3, Spike ER, PARS 3 LR, Hellfire (a seconda della versione e del paese operatore). Missili aria-terra: Razzi da 68 mm e 70 mm. Missili aria-aria: Mistral.

4 piloni per un carico utile di circa 1.100 kg:

Modernità: Buona, ma inferiore all’AH-249. Il Tigre è un progetto degli anni ’90, anche se è stato costantemente aggiornato con nuove tecnologie. L’avionica è digitale, ma riflette una generazione tecnologica precedente rispetto all’AH-249. I programmi di ammodernamento, che avrebbero dovuto portare a una terza serie, sono stati messi da parte perché troppo costosi, e perfino la Germania li ritirerà entro il 2038.

Il costo è simile a quello dellAH249, compresi i costi di sviluppo, con l’aggravente che è molto più vecchio..

Kamov Ka-52 “Alligator”

Il Kamov Ka-52 “Alligator” è un elicottero da combattimento biposto russo, derivato dal Ka-50 “Black Shark“. Si distingue per il suo layout coassiale controrotante, che gli conferisce caratteristiche di volo uniche e una notevole potenza.

Vantaggi principali:

Potenza e capacità di carico: Il Ka-52 è il più potente e pesante dei tre elicotteri. Il sistema coassiale, combinato con motori potenti, gli conferisce una notevole capacità di carico utile e prestazioni di volo elevate, soprattutto in termini di velocità di salita e hovering.

Potenza e capacità di carico: Il Ka-52 è il più potente e pesante dei tre elicotteri. Il sistema coassiale, combinato con motori potenti, gli conferisce una notevole capacità di carico utile e prestazioni di volo elevate, soprattutto in termini di velocità di salita e hovering. Sistema coassiale: Il sistema coassiale elimina la necessità di un rotore di coda, rendendo l'elicottero più compatto, manovrabile a basse velocità e meno vulnerabile al fuoco nemico al rotore di coda. Offre anche una maggiore stabilità e capacità di hovering, utile per il tiro di precisione.

Blindatura e robustezza: Il Ka-52 è progettato per essere particolarmente robusto e resistente al fuoco nemico, con una significativa blindatura per proteggere l'equipaggio e i componenti vitali.

Specifiche tecniche:

Autonomia: 3 ore e 30 minuti.

3 ore e 30 minuti. Velocità massima: 300 km/h.

300 km/h. Potenza: 2 motori Klimov VK-2500 da 2.400 shp ciascuno (totale circa 4.800 shp).

2 motori Klimov VK-2500 da 2.400 shp ciascuno (totale circa 4.800 shp). Peso massimo al decollo: 10,4 tonnellate.

Armamento:

Cannone: Cannone automatico 2A42 da 30 mm (460 colpi, brandeggiabile in elevazione).

Cannone automatico 2A42 da 30 mm (460 colpi, brandeggiabile in elevazione). Piloni alari: 4 piloni (più 2 alle estremità alari) per un carico utile massimo di circa 2.000 kg: Missili anticarro: Vikhr, Ataka-V, Kh-25ML. Missili aria-terra: Razzi non guidati S-8 e S-13, missili guidati Kh-25 e Kh-29. Missili aria-aria: Igla-V, R-73. Bombe e pod cannonieri.

4 piloni (più 2 alle estremità alari) per un carico utile massimo di circa 2.000 kg:

Modernità: Media. Il Ka-52 è un progetto degli anni ’90, con aggiornamenti successivi. L’avionica è digitale, ma in termini di tecnologia e integrazione di sistemi moderni (come la cooperazione uomo-macchina e la guerra in rete) è considerato meno avanzato rispetto all’AH-249 e, in parte, al Tigre nelle sue versioni più recenti.

Si è calcolato che il costo per singolo modello sia di 16 milioni di dollari.

Confronto Diretto e Valutazione di Massima

Per facilitare il confronto, ecco una tabella riassuntiva delle principali caratteristiche:

Caratteristica Leonardo AH-249 (stimato) Eurocopter Tigre (HAD) Kamov Ka-52 Modernità Massima Buona Media Esperienza Operativa Nessuna (nuovo progetto) Elevata Limitata (in conflitti asimmetrici) Autonomia ~ 3 ore 3 ore 3.5 ore Velocità Max > 280 km/h 290 km/h 300 km/h Potenza Totale ~ 5.000 shp ~ 2.606 shp ~ 4.800 shp Peso Max Decollo ~ 8 tonnellate 6,6 tonnellate 10,4 tonnellate Cannone 20mm TM197B 30mm GIAT 30 30mm 2A42 Carico Utile Armi > 1.800 kg ~ 1.100 kg ~ 2.000 kg Agilità/Manovrabilità Buona (prevista) Ottima Buona (sistema coassiale) Robustezza/Blindatura Non dichiarata Buona Ottima

Valutazione di Massima:

Leonardo AH-249: Il più moderno e promettente dei tre. Offre un eccellente equilibrio tra potenza, tecnologia avanzata e capacità multiruolo. È progettato per essere un sistema d’arma all’avanguardia per i prossimi decenni. La mancanza di esperienza operativa è al momento il suo unico “svantaggio”, ma le aspettative sono molto alte. Si posiziona come un concorrente diretto del Tigre e, in prospettiva, potrebbe superarlo in termini di capacità complessive.

Eurocopter Tigre: Un elicottero maturo e collaudato, con una solida esperienza operativa. Eccelle in agilità e manovrabilità, ed è disponibile in versioni specializzate. Rappresenta una scelta affidabile ed efficace per molteplici scenari operativi, anche se la sua modernità è inferiore all’AH-249. Rimane un riferimento nel panorama degli elicotteri da combattimento occidentali.

Eurocopter Tigre: Un elicottero maturo e collaudato, con una solida esperienza operativa. Eccelle in agilità e manovrabilità, ed è disponibile in versioni specializzate. Rappresenta una scelta affidabile ed efficace per molteplici scenari operativi, anche se la sua modernità è inferiore all'AH-249. Rimane un riferimento nel panorama degli elicotteri da combattimento occidentali. Kamov Ka-52: Il più potente e robusto dei tre, con una notevole capacità di carico utile e un sistema coassiale che offre vantaggi unici in termini di manovrabilità a bassa velocità e stabilità. La sua robustezza e potenza di fuoco lo rendono particolarmente adatto a scenari di combattimento ad alta intensità e in ambienti ostili. Tuttavia, la sua modernità avionica è inferiore e l'esperienza operativa, seppur significativa, è stata maggiormente concentrata in conflitti asimmetrici e contesti operativi specifici. Il Ka-52 si distingue per la sua capacità di "combattimento pesante" e la sua resistenza.

Quale è il migliore?

La risposta dipende dal contesto operativo e dalle priorità.

Per operazioni ad alta intensità, dove la robustezza, la potenza di fuoco e la capacità di sopravvivenza sono cruciali, il Ka-52 potrebbe essere considerato il migliore. La sua blindatura e potenza di fuoco lo rendono un avversario temibile.

La sua blindatura e potenza di fuoco lo rendono un avversario temibile. Per operazioni che richiedono agilità, manovrabilità in ambienti complessi e un’esperienza operativa consolidata, il Tigre è una scelta eccellente. La sua versatilità e le versioni specializzate lo rendono adatto a un’ampia gamma di missioni.

La sua versatilità e le versioni specializzate lo rendono adatto a un’ampia gamma di missioni. Per scenari futuri e per chi cerca la tecnologia più avanzata e un sistema d’arma proiettato nel futuro, l’AH-249 si presenta come la soluzione più interessante. La sua modernità e le capacità previste lo pongono al vertice in termini di potenziale di sviluppo e adattabilità alle minacce emergenti.

In sintesi: non esiste un “migliore” in assoluto. La scelta dipende dalle esigenze specifiche dell’operatore e dal contesto operativo previsto. L’AH-249 rappresenta l’avanguardia tecnologica, il Tigre l’esperienza e la versatilità, e il Ka-52 la potenza e la robustezza.