ELETTRICHE, IBRIDE E COMBUSTIONE INTERNA: QUALI SONO VERAMENTE ECOLOGICHE?

Quale è oggettivamente più verde fra una macchina moderna a combustione interna, una ibrida ed una verde? In realtà dirlo è molto complesso e necessità di uno studio non banale. Come messo in luce da una recente ricerca ci sono diversi fattori da considerare in questo tipo di analisi ed analizziamo il tutto dal punto di vista del CO2 prodotto

Prima di tutto ricordiamo che la gran parte del CO2 prodotto da un’auto elettrica viene prodotto nella fase di produzione dell’auto e della batteria, mentre per le auto a combustione interna la CO2 durante la vita utile, ovviamente proviene dal tubo di scarico. Però una parte del CO2 proviene anche dalla produzione e dal trasporto dell’elettricità utilizzata per l’auto elettrica, ma le modalità di produzione dell’energia variano da paese a paese, per cui le auto non sono ugualmente ecologiche ovunque. Inoltre anche il luogo in cui sono svolti i processi produttivi, che variano spazialmente, possono influire sull’impronta di CO2 delle auto: ci sono cicli produttivi più verdi, ed altri meno.

Ora, presentati questi diversi fattori, vediamo quale possa essere l’improta di un’auto elettrica in confronto con la media della uro a combustione interna ed ibride:

In blu l’impronta ecologica della produzione, in azzurro quella delle batterie, in arancione il ciclo di produzione del carburante ed il suo trasporto (sia fossile sia elettricità) ed in grigio, solo per le auto a combustione interna sia quelle ibride, l’impronta del carburante. La prima auto considerata è una Nissan Leaf, auto di piccole dimensioni. Come vediamo l’elettrica è meno “Ecologica” in Germania, dove viene utilizzato molto carbone per generare energia, rispetto alla Francia, che utilizza il nucleare. La più ecologica è la Norvegia che produce elettricità quasi solo dall’idroelettrico.

Passiamo quindi a considerare una Tesla prodotta in Cina

Confrontiamo quest’auto con una Tesla, prodotta però negli USA

In questo caso le diverse tecnologie utilizzate per la produzione delle batterie hanno un diverso effetto sull’impronta di CO2 della stessa auto prodotta in due diverse nazioni con diverse tecnologie.

Quindi l’auto elettrica è più verde di quella a combustione interna a patto che si utilizzino fonti che non emettono CO2 , come l’idroelettrico o il nucleare. Quete due energie sono essenziali per un’economia senza emissioni di CO2, ma richiedono tempi ti realizzazione piuttosto estesi e possono avere ricadute di carattere diverso. Basta esserne coscienti.