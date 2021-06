El Salvador rende Bitcoin “Valuta di corso legale”, con anche mining “Verde”

Dopo la proposta, l’approvazione. El Salvador è diventato il primo paese al mondo ad adottare Bitcoin come moneta a corso legale dopo che il Congresso ha approvato la proposta del presidente Nayib Bukele di abbracciare la criptovaluta. Con Bitcoin a corso legale, proprio come il dollaro, il paese punta quindi ad attrarre anche i miner che adesso vengono scacciati dalla Cina, creando anche opportunità di crescita economica tradizionale.

Dopo tutto il clamore sull'”inverdimento” del mining di Bitcoin, Bukele ha offerto ai minatori energia “economica al 100% pulita, 100% rinnovabile, zero emissioni”. In effetti, il presidente ha affermato che la società elettrica geotermica statale LaGeo SA de CV offrirà ai minatori elettricità geotermica alimentata dai “nostri vulcani”, fonte energetica particolarmente abbondante nel paese.

I’ve just instructed the president of @LaGeoSV (our state-owned geothermal electric company), to put up a plan to offer facilities for #Bitcoin mining with very cheap, 100% clean, 100% renewable, 0 emissions energy from our volcanos 🌋

This is going to evolve fast! 🇸🇻 pic.twitter.com/1316DV4YwT

— Nayib Bukele 🇸🇻 (@nayibbukele) June 9, 2021