E SE FOSSE MEGLIO UNA BANCA CENTRALE POLITICA? Il caso Turchia

Il presidente turco Erdogan non mi è particolarmente simpatico, soprattutto per il suo spirito autoritario ed anti-occidentale, però l’effetto di alcune sue mosse dovrebbe farci riflettere.

Ai primi di luglio il presidente turco licenziò il governatore della banca centrale turca, un tecnico piuttosto tradizionale, e lo sostituì con un esecutore dei suoi ordini. Quindi possiamo dire che da luglio la BC Turca è una banca centrale che segue le indicazioni politiche. Quali sono i risultati dopo due mesi e mezzo? Vediamo

Prima di tutto la Banca Centrale, contro il consiglio del FMI, ha abbassato due volto il tasso di interessi, portandolo dal 24% al 16,5%.

Qual’è stato l’andamento dell’inflazione in Turchia^ Sarà esplosa con la fine della politica espansiva? Vediamo il relativo grafico:

Come vediamo alla nuova politica monetaria più morbida non ha corrisposto un aumento dell’inflazione. Potremmo discutere se la politica monetaria ha seguito l’inflazione o viceversa, comunque non ci sono stati shock particolari in questa materia.

Come è andato il cambio con il dollaro ? Vediamo:

Anche il cambio, partendo da luglio, sembra essersi stabilizzato. Come sta evolvendo l’economia?

Se vediamo l’andamento del PIL (GDP) scomposto nelle sue componenti, vediamo che c’è stata una forte caduta degli investimenti, compensata, quasi completamente, dalla crescita dell’export mentre il calo dei consumi, che ha pesato molto fra fine 2018 e inizio 2019, sembra normalizzarsi.

Possiamo chiederci: la politica monetaria di Erdogan, fatta contro le indicazione del FMI ed imposta con la forza politica (per fortuna solo con quella), è stata sinora negativa ? No, anzi, visto che il problema è soprattutto legato al calo degli investimenti, forse è stata la risposta più azzeccata. Non è detto che i tecnici azzecchino sempre le risposte giuste, anzi, spesso proprio i pregiudizi impediscono ad una persona tecnicamente preparata di prendere le decisioni giuste. Al contrario un politico può sincronizzare politica monetaria e politica fiscale, quello che manca ora alla BCE.