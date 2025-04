È in arrivo il libro di economia spiegata facile 6a edizione

Nella giornata di ieri il sito economiaspiegatafacile.it ha annunciato l’imminente arrivo della sesta edizione del famoso libro di Economia Spiegata Facile 6a edizione che presenterà molte novità.

A cominciare dal formato che da orizzontale passa a verticale le novità sono molte. Non più a colori ma in bianco e nero per contenerne il costo, il libro si presenta ora con oltre 500 pagine, in aumento alle 470 dell’edizione precedente.

Da cos’è la moneta al Rearm UE e la guerra dei dazi di oggi

Il libro di Economia Spiegata Facile è anche il libro di divulgazione economica più aggiornato esistente sul mercato e ci introduce nella visione più consapevole degli ultimi sviluppi geopolitici grazie ai numerosi aggiornamenti che includono oltre alle fonti anche i temi di più stretta attualità.

Forte dei una valutazione media di 4,3/5 il libro di Economia Spiegata Facile è tra i più apprezzati dal pubblico generalista e si pone all’attenzione del pubblico casalingo come il primo scalino per raggiungere concetti talvolta contro-intuitivi che rendono l’economia una materia perlopiù complessa.

Il libro di libro di Economia Spiegata Facile 6a edizione al contrario è studiato per renderla una materia chiara a tutti e accessibile a chiunque voglia rendersi indipendente da opinionisti e politici.

Tra i suoi piccoli record meritano di essere citati i seguenti:

Best seller su Amazon con una media di gradimento di 4,3/5

Marchio di qualità al concorso Microeditoria di Qualità

Diploma d’Onore della giuria al concorso Milano International

Più di 7.000 di copie vendute

Consigliato da chi se ne intende

Disponibile in pre- ordine con lo sconto per un breve periodo di tempo

L’uscita ufficiale del libro di Economia Spiegata Facile 6a edizione è prevista per i primi giorni del mese di maggio 2025 al prezzo di 28€ (4€ in meno rispetto la quinta edizione), ma è possibile aggiudicarselo con un forte sconto se lo si pre-ordina.

Per scoprire tutti i particolari CLICCA QUI.