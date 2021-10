Duterte lascia la politica nelle Filippine, ma si candida la figlia

Il presidente filippino Rodrigo Duterte ha affermato sabato che non correrà più per la vicepresidenza nelle elezioni del prossimo anno e si ritirerà dalla politica, una mossa che potrebbe aprire la strada a sua figlia Per la candidatura. Ricordiamo che Duterte era un presidente noto per le sue posizioni durissime contro il crimine, con l’autorizzazione alla polizia a sparare agli spacciatori, e un atteggiamento da macho.

Duterte, che è costituzionalmente limitato a un solo mandato di sei anni come presidente, il mese scorso ha accettato la nomina del suo partito per la seconda carica più alta del paese.

“Il sentimento diffuso fra i filippini è che non sono qualificato, e sarebbe una violazione della costituzione eludere la legge”, ha detto il 76enne Duterte. “Oggi annuncio il mio ritiro dalla politica”.

Le dichiarazioni sono arrivate poco dopo il Sen. Bong Go, assistente di lunga data di Duterte, ha presentato la sua candidatura a vicepresidente.

Gli ultimi sviluppi alimenteranno la speculazione che la figlia del presidente e sindaco di Davao City, Sara Duterte, presenteranno la propria candidatura presidenziale. Il sindaco, che ha superato i sondaggi di opinione, il mese scorso ha dichiarato che non si sarebbe candidata alla presidenza, a seguito di un accordo con suo padre secondo cui solo uno di loro si sarebbe candidato per una carica nazionale, ma ora la decisione del presidente cambia tutto.

I recenti sondaggi, che mostrano un calo del sostegno pubblico a Duterte, potrebbero averlo spinto a fare marcia indietro, oltre ad una strategia a favore della famiglia.

La commissione elettorale filippina accetta candidature per le elezioni generali del maggio 2022 fino a venerdì, ma le sostituzioni – simili alla mossa di Duterte nel 2015 – sono consentite fino a metà novembre.

