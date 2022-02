Draghi Minaccia di far saltare il PNRR. Ah, spiaze…

Quindi siamo arrivati alla minaccia finale, espressa attraverso i megafoni dei Grandi Giornalisti: se non obbedite, se non trasformate definitivamente il Parlamento in docile cagnolino obbediente, allora io pesto i piedi e saboto anche il PNRR , il Piano legato al recovery Fund e che abbiamo propagandato come il salvatore dell’Italia. Vi rompo il giocattolo e ve lo faccio ridurre. L’Italia sarà una Mini – dotata di PNRR.

Mi vengono in mente alcuni rapidi pensieri che vorrei condividere con voi:

il PNRR non sono soldi gratis, ma sono debiti o soldi comunque pagati dalle nostre tasse europee (tasse al carbonio, dazi etc). Sono soldi che NON posso essere investiti in attività che riteniamo utili, ma per pagare investimenti che Bruxelles ritiene utili, con i nostri soldi;

il PNRR non ci rende percettori netti di fondi UE. Siamo ancora pagatori netti. Abbiamo pagato 18,2 miliardi alla UE ricevendone 11,66. Abbiamo pagato 6,54 miliardi di euro in più nel 2020. Ecco, questi sono proprio soldi nostri andati in Europa;

c’è qualcuno di voi che abbia avuto un vantaggio dal PNRR? Che possa dire di aver visto una bolletta ridotta, o di aver visto un servizio migliorato? Escludiamo quel pugno di consulenti che di PNRR vive e che è, prevalentemente, di una parte politica.

Quindi all’italiano, che importa se viene “Ridotto” il PNRR? Niente. Potrà interessare ad un pugno di burocrati che gestisce questi soldi per interessi tutti da definire, ma al comune cittadino non viene nulla in tasca. Anzi è molto più probabile che qualcosa se ne vada.

Quindi, caro Presidente del Consiglio, e carissimo Marcello Sorgi, la minaccia del PNRR va bene se rivolta a un giornalista o a un uomo di potere. Agli italiani non interessa. Se Draghi proprio ci tiene a questi ultimi mesi di governo perché non minaccia i deputati sull’unica cosa che li mantiene in parlamento, la maturazione della pensione? Ecco, quella sarebbe una minaccia efficace.



