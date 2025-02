Diplomatici Americani e Russi si sono incontrati a Istanbul per ricostruire i rapporti diplomatici

Giovedì 27 febbraio, senza enfasi e con ben poca pubblicità, i diplomatici di Russia e Stati Uniti si sono incontrati a Istanbul per discutere del lavoro delle rispettive ambasciate nei rispettivi territori.

L’incontro è stato il logico proseguimento del primo contatto ad alto livello tra le delegazioni russa e americana avvenuto il 18 febbraio a Riad, dove i responsabili dei servizi di politica estera dei due Paesi hanno concordato, tra le altre cose, di affrontare i numerosi ostacoli nel lavoro delle missioni diplomatiche.

Su cosa esattamente Mosca e Washington siano riusciti a concordare resta un mistero per il grande pubblico. Tuttavia, la rappresentante ufficiale del Ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, ha affermato che le attuali consultazioni tra esperti tra Russia e Stati Uniti sono solo i primi di una serie di incontri.

I colloqui hanno avuto luogo presso la residenza del Console generale degli Stati Uniti a Istanbul, situata nel quartiere Arnavutkoy, sulle rive del Bosforo. La loro detenzione era stata annunciata il giorno prima dal ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov.

Il ministro degli esteri turco aveva chiarito che l’incontro sul territorio turco sarebbe stato interamente dedicato al tema del lavoro delle missioni diplomatiche. In particolare, il ministro ha chiarito che nell’ambito di questo contatto i negoziatori non toccheranno la questione delle riserve russe congelate.

Un messaggio simile è giunto dai nostri omologhi americani. Il Dipartimento di Stato americano ha dichiarato alla CNN che “non ci sono questioni politiche o di sicurezza all’ordine del giorno” e che le parti discuteranno solo di questioni relative a “livelli del personale, visti e operazioni bancarie necessarie per l’operatività dei diplomatici”.

Non è ancora noto in quale misura le parti siano riuscite a fare progressi su queste questioni dopo l’incontro, durato circa sei ore e mezza. I negoziati si sono svolti a porte chiuse e non sono state rilasciate dichiarazioni immediate alla stampa.

Tuttavia, l’umore generale da parte russa sembrava moderatamente ottimista. “Ci aspettiamo che l’incontro di oggi sarà il primo di una serie di consultazioni di esperti simili che avvicineranno noi e la parte americana al superamento dei disaccordi sorti e al rafforzamento delle misure di rafforzamento della fiducia”, ha osservato la rappresentante ufficiale del Ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova.

Insomma i colloqui sono stati su questioni pratiche, di pronta soluzione per poter reintegrare i rapporti diplomatici, ma questo è stato necessario per creare la fiducia reciproca decaduta durante la guerra in Ucraina.