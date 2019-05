DI PIETRO: “SULL’AUTOBUS MI HANNO SPUTATO”

Povero Di Pietro vittima delle Feicnius. A OMNIBUS su LaSetta, la tv dei SINISTROPITECHI, il grande ex magistrato denuncia di essere vittima della deriva populista derivata dalla digitalizzazione:

“sull’autobus un giovane mi ha riconosciuto come il magistrato di mani pulite e mi ha sputato …. la digitalizzazione ha stravolto la realtà … ciò significa che di mani pulite ne parlano tutti (in famiglia e nella società) per come non era e non l’hanno vissuta”

Queste più o meno le parole pronunciate.

Ci spiace per lui.

Ci deve esser stato sicuramente qualche scambio di persona visto che ad egli viene ERRONEAMENTE addebitato di aver spazzato via un’intera classe politica che non avrebbe avallato le nefandezze di questa €gabbia. Purtroppo, per molti italiani l’operazione mani pulite viene ERRONEAMENTE considerata un atto vile conto il Paese. Ma noi sappiamo BENISSIMO che non si trattava di questo.

Mi spiace, mi spiace tanto per Tonino, io non avrei mai fatto una cosa simile …. lo avrei salutato in ben altro modo 😎😎😎😎😎

Ad maiora.