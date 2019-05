Del Prete accende la TV e c’è il silenzio economico: parla Giacalone

Ci sono persone che da Radio e TV continuano a parlare di economia senza conoscere nulla, senza avere nessuna idea neppure di diritto, eppure vengono permanentemente invitati a seminare disinformazione. Uno di questi personaggi è Davide Giacalone, specialista nel fornire informazioni superficiali o francamente sbagliate.

Per fortuna ci sono persone come Alex del Prete che, giustamente, bastonano questi insipienti con un evidente piacere personale che si diffonde anche su coloro che lo leggono.

Iniziamo la tortura del Giacalonide:

Ho sentito @DavideGiac dire in tv che la regola del 3% deficit/pil non sia mai esistita nei trattati, che sia solo una leggenda. 29 Luglio 1992: Trattato di Maastricht (TEU, art. 104c) Questo è il livello del giornalismo €peista che va in tv a propalare palesi bugie. pic.twitter.com/dD4GohQAQb — Alessandro Del Prete (@alexdelprete) May 21, 2019

In realtà se uno legge la versione aggiornata del TFEU Non ha più nel trattato (art 126) il limite del tre per cento, semplicemente perchè rimanda ad un allegato la definizione del 3%., che precisamente afferma:

Articolo 1

I valori di riferimento di cui all’articolo 126, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea sono:

– il 3 % per il rapporto fra il disavanzo pubblico, previsto o effettivo, e il prodotto interno lordo ai prezzi di mercato,

– il 60 % per il rapporto fra il debito pubblico e il prodotto interno lordo ai prezzi di mercato.

Ora dato che l’allegato è parte integrante del trattato ne possiamo concludere che Alessandro ha ragione, e che Davide Giacalone è troppo pigro per leggere gli allegati.

Se volete vedere Giacalone che afferma questa fake news del tre per cento, eccovi accontentati:

Ecco qui il video @DavideGiac, e ora, caro disinformatore seriale, chieda scusa pubblicamente per avermi dato del bugiardo. Sulla scommessa dei €500 dubito che uno come lei la onori, visto che va in tv a dire falsità senza remore. Figuriamoci se onori una scommessa. pic.twitter.com/TLGPIv0rFd — Alessandro Del Prete (@alexdelprete) May 22, 2019

(pare che Giacalone abbia anche un'”Obbligazione Naturale” con Alessandro Del prete, mgari dopo questo articolo la onorerà…..)

Però il meglio deve ancora venire..

@DavideGiac: "Fino al 2004 l'Italia ha ricevuto sempre più soldi di quelli che versava. Oggi c'è uno sbilancio di circa 4 miliardi tra i 13 che si versano e i 9 che si ricevono" Dal 2000 siamo sempre stati contribuenti netti. Ecco i dati, disinformatore:https://t.co/AWRuU8rszM pic.twitter.com/mQWiYY9iyf — Alessandro Del Prete (@alexdelprete) May 22, 2019

Essi, pubblichiamo la tabella completa, ed è vero, noto e stranoto, che l”Italia è contribuente netto dal 2000, altro che 2004.

Personalmente penso che la causa maggiore della nostra situazione attuale non vada ai politici, ma all’informazione autoreferenziale, superficiale, inadeguata, impreparata, distributrice sostanziale di informazioni sbagliate come quella degli euristi alla Davide Giacalone. La cosa stupefacente è che lui venga ancora invitato in TV nei vari programmi a parlare di cose che non sa a diffondere informazioni non veritiere, di cui nessuno gli chiede mai conto in un contraddittorio. Si parla spesso di “Competenza”: questa è quella media dell’informazione.



