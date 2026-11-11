Unimpresa: decreto bollette, i numeri smentiscono i critici: fino a 3 miliardi di risparmi per famiglie e imprese.

Lo studio di Unimpresa ridimensiona le polemiche sul provvedimento approvato dal governo Meloni. Benefici potenziali fino a 520mila euro per le aziende energivore, riduzioni dei costi per le PMI e interventi anche sul gas. Pichetto Fratin: «Un primo passo concreto a sostegno del sistema Paese».

C’è chi ha liquidato il nuovo decreto Bollette del governo Meloni come un provvedimento inutile, incapace di incidere realmente sui costi energetici sostenuti da famiglie e imprese. Ma a leggere i numeri dello studio appena pubblicato dal Centro studi di Unimpresa, il quadro appare decisamente diverso. Il risparmio potenziale per il sistema economico italiano potrebbe arrivare fino a 3 miliardi di euro all’anno, con benefici particolarmente significativi per le attività produttive. Non si tratta ancora di risparmi acquisiti, ma di simulazioni economiche che consentono di misurare la portata possibile dell’intervento.

Il decreto approvato dal Consiglio dei ministri il 9 novembre affronta uno dei problemi che da anni penalizzano la competitività italiana: il costo dell’energia. E lo fa intervenendo non soltanto sugli effetti delle bollette, ma anche su alcuni meccanismi che contribuiscono alla formazione dei prezzi dell’elettricità.

Il ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin, ha indicato una riduzione media attesa di circa 15 euro per megawattora a partire da gennaio 2027. Una cifra che, considerata isolatamente, può apparire modesta, ma che assume tutt’altro significato quando viene applicata agli enormi volumi di energia consumati ogni anno dall’economia italiana.

Secondo Terna, nel 2025 la domanda nazionale di elettricità ha raggiunto 312,2 terawattora. Lo studio di Unimpresa ipotizza che, su 200 terawattora di consumi effettivamente interessati, una riduzione netta di 7 euro per megawattora possa produrre un vantaggio complessivo di 1,4 miliardi. Se il beneficio unitario arrivasse a 15 euro, il risparmio teorico salirebbe a 3 miliardi.

Numeri che rendono difficile sostenere che il provvedimento non possa aiutare nessuno. Altra cosa, naturalmente, sarà verificare quanto di questo potenziale verrà effettivamente trasferito nelle bollette.

Dalle piccole imprese alle grandi industrie: chi può risparmiare

È soprattutto sul versante produttivo che il decreto potrebbe far registrare i risultati più importanti. Le simulazioni governative indicano un risparmio di circa 280 euro per una piccola attività artigiana con consumi annui di 40 megawattora. Il vantaggio salirebbe a 700 euro per un’impresa che ne consuma 100 e a 3.500 euro per un’azienda con consumi di 500 megawattora, ipotizzando una riduzione netta uniforme di 7 euro per megawattora.

Per consumi più elevati i benefici diventano ancora più consistenti. Un’azienda che utilizza 1.000 megawattora all’anno potrebbe risparmiare tra 7.000 e 15.000 euro, a seconda dello scenario considerato.

Le cifre più rilevanti riguardano però le grandi industrie. Secondo gli esempi forniti dal governo, un’impresa alimentare con consumi annui di 30.000 megawattora potrebbe ottenere un risparmio di 210mila euro, mentre per un’azienda energivora con una significativa quota di autoproduzione il beneficio potrebbe raggiungere 520mila euro.

Si tratta di importi che possono incidere concretamente sui bilanci aziendali, soprattutto in settori dove l’energia rappresenta una componente determinante dei costi di produzione.

L’importanza del provvedimento va misurata anche alla luce della concorrenza internazionale. Le imprese italiane devono confrontarsi con produttori che operano in mercati caratterizzati da condizioni energetiche differenti. Ridurre questo svantaggio significa offrire all’industria nazionale maggiori possibilità di difendere quote di mercato, mantenere le produzioni in Italia e programmare investimenti.

Non è un dettaglio per un Paese che deve tutelare filiere strategiche come la meccanica, l’agroalimentare, la chimica, la ceramica e la metallurgia.

Unimpresa: abbassare le bollette significa sostenere investimenti e occupazione

A sottolineare il valore economico dell’intervento è Paolo Longobardi, presidente di Unimpresa, secondo il quale il decreto affronta un problema reale che riguarda milioni di famiglie e soprattutto un sistema produttivo composto prevalentemente da piccole e medie aziende.

«Ridurre i costi energetici significa creare condizioni più favorevoli per gli investimenti, per l’occupazione e per la tenuta del potere d’acquisto», osserva Longobardi.

Il presidente di Unimpresa richiama in particolare la condizione delle PMI, che spesso non dispongono della forza contrattuale dei grandi gruppi industriali e hanno maggiori difficoltà ad assorbire gli aumenti delle forniture.

È proprio qui che emerge un aspetto troppo spesso trascurato nelle polemiche politiche. Il risparmio di qualche centinaio o di qualche migliaio di euro può sembrare limitato se confrontato con i grandi numeri della finanza pubblica, ma per una piccola attività rappresenta comunque una riduzione di costi che altrimenti graverebbero interamente sulla gestione aziendale.

Moltiplicato per un sistema produttivo diffuso sul territorio, il vantaggio può assumere un peso rilevante. Naturalmente non tutte le imprese beneficeranno della stessa riduzione, né è oggi possibile attribuire alle sole PMI un importo complessivo preciso.

E le famiglie? Risparmi più contenuti, ma non inesistenti

Uno degli argomenti utilizzati per criticare il decreto riguarda l’impatto sulle utenze domestiche. È vero che, per la singola famiglia, il beneficio diretto sulla bolletta elettrica potrebbe essere relativamente contenuto. Ma questo non significa che l’intervento sia privo di effetti.

Secondo Unimpresa, prendendo come riferimento un consumo annuo di 2.700 chilowattora, il risparmio teorico sarebbe di circa 19 euro nello scenario di riduzione netta di 7 euro per megawattora, fino a 40,50 euro nell’ipotesi di 15 euro.

Per un nucleo con consumi superiori, pari a 4.500 chilowattora, il beneficio potrebbe arrivare a 67,50 euro annui.

Sono cifre che non rivoluzionano il bilancio familiare e sarebbe sbagliato presentarle come tali. Tuttavia, il decreto contempla anche la riduzione degli oneri di sistema sul gas nel 2027, un intervento il cui effetto sulle singole utenze deve ancora essere quantificato.

C’è poi un elemento indiretto da considerare. Quando si riducono i costi energetici di un’attività commerciale, di un’azienda alimentare o di un’impresa di servizi, si creano le condizioni perché una parte del vantaggio possa essere trasferita ai consumatori attraverso prezzi più competitivi o aumenti più contenuti.

Non è un automatismo, ma è un canale economico che non può essere ignorato.

Secondo le statistiche Arera richiamate da Unimpresa, nel 2024 i consumi elettrici domestici ammontavano a 58,76 terawattora. Applicando a questo volume una riduzione netta di 7 euro per megawattora, si ottiene un beneficio teorico aggregato di circa 411 milioni di euro. Nello scenario più favorevole, da 15 euro, il valore sfiorerebbe gli 881 milioni.

Anche in questo caso si tratta di simulazioni, subordinate all’effettiva applicazione delle riduzioni.

Il governo interviene sul meccanismo che determina il prezzo dell’elettricità

La novità del decreto non consiste soltanto nella possibilità di ottenere bollette meno care. Il governo ha deciso di intervenire sul rapporto tra costo del gas e prezzo dell’elettricità, uno dei nodi più discussi del mercato energetico europeo.

Il provvedimento introduce un sistema di rimborso di una quota dei costi del gas naturale impiegato per la produzione termoelettrica, con l’obiettivo di favorire offerte più convenienti sul mercato all’ingrosso.

Giorgia Meloni ha illustrato l’intervento indicando anche un tetto di riferimento per il gas utilizzato nella produzione elettrica, pari a 58,9 euro per megawattora, e misure volte a favorire il trasferimento ai consumatori dei vantaggi derivanti dall’energia prodotta a costi inferiori.

Un altro elemento riguarda il contrasto alle pratiche che possono alterare la concorrenza nel mercato all’ingrosso. Ad Arera viene affidato il compito di definire linee guida per individuare eventuali comportamenti abusivi e forme di trattenimento economico della capacità produttiva.

È un approccio che punta ad agire sul funzionamento del mercato, anziché limitarsi a compensare gli aumenti delle bollette con trasferimenti temporanei.

Naturalmente rimane un punto da verificare: i rimborsi riconosciuti ai produttori comportano costi che potrebbero incidere sul beneficio finale. Saranno quindi decisivi i meccanismi applicativi definiti da Arera e la loro capacità di assicurare ai consumatori un risparmio effettivamente netto.

La sfida della competitività, oltre le polemiche politiche

Il decreto Bollette non risolve definitivamente il problema energetico italiano. Non elimina il divario di competitività con tutti i concorrenti europei, né garantisce che ogni famiglia e ogni impresa vedano diminuire immediatamente la propria spesa nella misura annunciata.

Ma sostenere che sia un provvedimento inutile significa non considerare la portata economica delle misure e il loro possibile impatto sul tessuto produttivo.

Lo stesso studio di Unimpresa, pur mantenendo la necessaria prudenza sulle stime, evidenzia che ogni euro di riduzione netta per megawattora, applicato a 200 terawattora di consumi, equivale a 200 milioni di euro di minori costi annui.

La questione, dunque, non è stabilire oggi che il governo abbia già garantito tre miliardi di risparmi, perché non sarebbe corretto. La questione è riconoscere che esiste un potenziale economico concreto, misurabile e tutt’altro che trascurabile.

Il governo Meloni ha scelto di intervenire su una voce di costo che pesa sulla competitività delle imprese, sui margini dell’artigianato, sulle attività commerciali e sui bilanci familiari. Lo ha fatto con un provvedimento che avrà bisogno di un’attuazione efficace e di controlli rigorosi sui risultati.

La differenza tra una critica fondata e una polemica pregiudiziale sta proprio qui: chiedere che i risparmi annunciati arrivino davvero ai destinatari è legittimo e necessario. Negare in partenza che il decreto possa produrre benefici, di fronte alle simulazioni elaborate da un centro studi indipendente come Unimpresa, è invece una posizione difficile da sostenere.

Il giudizio definitivo arriverà con le bollette del 2027. Ma i numeri disponibili oggi raccontano già qualcosa di diverso dalla rappresentazione di un intervento senza effetti: il decreto può liberare risorse importanti per l’economia italiana. E per un Paese che ha bisogno di rafforzare la propria industria e difendere il potere d’acquisto, non è affatto poca cosa.