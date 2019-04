Dati positivi per Bilancia Commerciale e delle partite correnti italiane

Oggi sono stati pubblicati degli ottimi dati per l’economia italiana, o meglio sarebbero tottimi se poi portassero ad un aumento degli investimenti interni. Comunque, peer oraa , prendiamoli come sono.

Prima di tutto la Bilancia Commerciale che è cresciuta in modo sensibile

La crescita non è tanto verso gennaio, mese poco significativo perchè segna il minimo dell’anno, quanto rispetto a febbraio dell’anno precedente. Il surplus è passato da 3,098 miliardi del 2018 a 3,268 miliardi nel 2019. In questo caso vi è stato un aumento di import ed export ma i primi sono cresciti solo del 3,3% ed i secondo del 3,4% una lieve, ma significativa differenza, che viene ad indicare come l’economia comunque sia attiva e faccia crescere l’import.

I dati sono positivi anche dal punto di vista dei saldi delle partite correnti.

Anche in questo caso il saldo di febbraio è stato migliore rispetto ad un anno fa con 3,25 miliardi di deficit rispetto ai 2,28 del 2018. In questo caso l’influenza migliore vi è stata dal saldo della bilancia commerciare e da quello primario, mentre il saldo dei servizi ha visto aumentare il proprio deficit.

In un’ottica di saldi settoriali potremmo avere uno spazio per riuscire a finanziare meglio il settore pubblico, ma, come sappiamo questo sembra impossibile, per cui continuiamo a permanere in una situazione di sovrarisparmio.

Comunque buoni dati vengono anche dal settore costruzioni , con un +7,8% su base annua . L’inflazione intanto è stabile al 1%, ma questo è un altro discorso….



Grazie al nostro canale Telegram potete rimanere aggiornati sulla pubblicazione di nuovi articoli di Scenari Economici. ⇒ Iscrivetevi subito ⇐