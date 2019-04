CLAMOROSO : FARAGE SBARAGLIA CONSERVATORI E LABURISTI. ALTRO CHE REMAIN!!

Escono i primi sondaggi del Regno Unito per le eventuali elezioni europee o politiche e sono assolutamente totalmente CLAMOROSI.

I due sondaggi indicano che il neo partito Brexit formato da Nigel Farage è ad un livello altissimo.

Ecco il primo

Il sondaggio Yougov da il partito Brexit al 27%, con gli ex di UKIP al 7%. Ricordiamo che UKIP con Farage fece il 27%. I labour vanno al 22% 3 devastati i conservatori al 8%.

Ecco un secondo sondaggio con tanto di distribuzione spaziale

Very rough UNS (plus crosstabs for London and Scotland) give me these seat totals:

BREX: 20 (+20)

LAB: 17 (-3)

CON: 12 (-7)

UKIP: 8 (-16)

GRN: 6 (+3)

LDEM: 3 (+2)

SNP: 3 (+2)

PLAID: 1 (-)

CHUK: 0 (-) pic.twitter.com/lLZIX3P0EN

