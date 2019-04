Dati lavoro USA, qualcosa non funziona…. (Caterpillar declassata)

I dati sul lavoro USA sono stati resi pubblici e sono contraddittori, soprattutto nel settore manifattura e dettaglio. Anche se in generale sono buoni, l’analisi dettagliata mostra delle crepe che indicano come la politica di Trump per riportare a casa il lavoro abbia dei problemi di implementazione di cui il presidente dovrà tenere conto.

I dati sono apparentemente buoni, , +196 mila posti di lavoro

Un valore superiore alle attese, ma si tratta principalmente di lavori che provengono dal settore servizi, servizi per la salute e costruzioni.

Se valutiamo il settore manifattura il numero di lavoratori è calato:

Era dal 2016 che il settore manifattura non vedeva un calo dell’occupazione. In generale il settore della produzione di beni ha visto un aumento di 12 mila posti di lavoro, peccato che la distribuzione sia la seguente:

estrazione+2000

Construzioni +16000

Manifattura -6000, soprattutto legata al settore auto.

I problemi occupazionali si sono trasferiti anche alle remunerazioni, con un calo del tasso di crescita delle paghe settimanali, come possiaamo vedere in questo grafico.

Anche il settore del dettaglio vede dei problemi occupazionali piuttosto consistenti:

Quindi il settore dei servizi, soprattutto alla persona e sanitari, viene a generale occupazione e lo stesso il settore immobiliare, mentre quello collegato al consumo di beni o alla loro esportazione viene ad essere in crisi, soprattutto il settore auto.

La politica di Trump che doveva far rientrare dei posti di lavoro inizia a sentire qualche problema. In un ambiente in cui la crescita rallenta comunque i posti di lavoro calano, anche per la rivoluzione dell’automazione e per la crisi del settore del dettaglio. La consapevolezza del fatto che il cicloe economico stia entrando in una fase di rallentamento ha spinto Deutsche Bank a declassare Caterpillar anche se gli utili della società sono cresciuti. Non si crede che, dato il tasso attuale di crescita mondiale, la società possa tenere anche in futuro questo tasso di sviluppo.



Grazie al nostro canale Telegram potete rimanere aggiornati sulla pubblicazione di nuovi articoli di Scenari Economici. ⇒ Iscrivetevi subito ⇐