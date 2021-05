Cuomo introduce la segregazione vaccinale negli stadi di baseball

New York, New Jersey e Connecticut hanno annunciato lunedì che revocheranno la maggior parte delle loro restrizioni pandemiche, consentendo il ritorno di una sorta di normalità dopo più di un anno di restrizioni che limitavano la capacità di ristoranti e bar, luoghi sportivi e d’intrattenimento e culturali e raduni religiosi. Ora, nel tentativo di far vaccinare tutti, il governatore dello Stato di New York Andrew Cuomo offre vaccini gratuiti alle partite di baseball.

Cuomo ha annunciato mercoledì in una conferenza stampa che la sua amministrazione sta collaborando con due squadre della Major League Baseball, tra cui New York Yankees e New York Mets, per vaccinare i fan alle partite. In cambio, i tifosi riceveranno un “biglietto gratuito”.

Quindi il governatore ha anche notato una nuova politica di segregazione:

A partire dal 19 maggio, i posti a sedere a piena capacità allo Yankee Stadium e al Citi Field saranno disponibili per le persone completamente vaccinate. Per i non vaccinati, la capacità sarà del 33% di rispettare le regole di distanziamento sociale del CDC. Le maschere saranno richieste per tutti i fan. quindi i vaccinati avranno due volte più probabilità di avere i posti alla partita, o i loro biglietti costeranno un terzo.

“Per la riapertura del baseball il 19 maggio, due diverse categorie, non Yankees, Mets [ma] vaccinati e non vaccinati. Persone vaccinate, capacità normale, posto a sedere normale per le persone vaccinate. Chiediamo loro di indossare maschere. Per le persone non vaccinate, la distanza di sei piedi si applica con le maschere ”, ha affermato Cuomo nella sua conferenza stampa.

La decisione di Cuomo ha sollevato alcune domande per i fan …

So I, a vaccinated adult with an unvaccinated (ineligible) 4 year old who begs me to go to a ballgame have to sit In the unvaccinated section? — PeterE (@p3temangus) May 5, 2021

Quindi io adulto vaccinato con un bambino di 4 anni non vaccinato che vuole andare alla partita , devo farlo sedere nella sezione dei non vaccinati?

Bringing back #segregation wow!! So none vaccinated people are seated in another section, that’s discrimination! Are they going to need to wear yellow starts too? #racist #blm #Discrimination #communist — Deuce Bigalow (@dbig_below) May 5, 2021

Portiamo indietro la segregazione wow!!. Così nessuno vaccinato potrà sedere in un’altra sezione, questa è discriminazione. Avranno bisogno di indossare una stella gialla ?

Il governatore Cuomo, colpito da recenti scandali, sta cercando di recuperare popolarità regalando biglietti per il baseball, ma non sappiamo se la sua idea di segregazione vaccinale gli porterà molta popolarità.



