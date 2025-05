Crisi USA-Canada, la Corea del Sud all’assalto! Offerta Militare SHOCK da 24 Miliardi per Ottawa.

In un contesto di deterioramento delle relazioni tra Stati Uniti e Canada, le aziende sudcoreane del settore della difesa intravedono grandi opportunità. Leader del settore come Hanwha Defense e Hyundai Heavy Industries hanno presentato a Ottawa una proposta ambiziosa, valutata tra i 20 e i 24 miliardi di dollari, per modernizzare le forze armate canadesi, ormai in esaurimento.

La proposta prevede la fornitura alle forze armate canadesi di sottomarini, sistemi di artiglieria e veicoli blindati, la fornitura di pacchetti di formazione completi e la rivitalizzazione della base industriale della difesa del Paese.

È interessante notare che le offerte delle aziende sudcoreane sono state presentate quando le relazioni tra Canada e Stati Uniti stanno attraversando la fase peggiore, a causa delle tensioni tariffarie e delle minacce aggressive del presidente americano Donald Trump di annettere il Canada.

Alla luce di queste circostanze, Ottawa sta ripensando le sue relazioni di difesa e sicurezza storicamente strette con gli Stati Uniti. La Corea del Sud, un’emergente potenza manifatturiera nel settore della difesa, è desiderosa di riempire il vuoto.

I punti salienti della proposta sono il sottomarino KSS-III, un’imbarcazione all’avanguardia sviluppata da Hanwha Ocean e Hyundai Heavy Industries, gli obici semoventi K9 Thunder e i moderni veicoli blindati.

Gli obici K9PL destinati alla Polonia (via Platform X)

Le offerte delle aziende sudcoreane del settore della difesa sono pienamente sostenute dal governo di Seul, che è desideroso di espandere la sua partnership con il Canada nel settore della difesa.

Secondo quanto riportato dall’emittente canadese CBC News, l’offerta include anche la creazione di strutture locali di manutenzione e produzione in Canada e il pieno accesso alle tecnologie di bordo, in netto contrasto con le condizioni generalmente restrittive allineate ai sistemi d’arma statunitensi.

Le dimensioni dell’accordo, valutato tra i 20 e i 24 miliardi di dollari, potrebbero posizionare le aziende sudcoreane del settore della difesa come seri concorrenti dei giganti statunitensi della difesa come Lockheed Martin e Boeing.

L’accordo multimiliardario per la difesa

La parte del leone dell’offerta è rappresentata dall’affare dei sottomarini.

Secondo le fonti citate da CBC News, il governo canadese ha fissato la scadenza per la consegna del primo sottomarino entro il 2035. Tuttavia, Hanwha Ocean e Hyundai Heavy Industries hanno presentato una dettagliata presentazione congiunta del valore di 20-24 miliardi di dollari, promettendo di consegnare non uno ma quattro sottomarini KSS-III entro il 2035.

Il KSS-III, un vascello diesel-elettrico da 3.700 tonnellate progettato per la furtività e la resistenza, è noto per il suo avanzato sistema di propulsione indipendente dall’aria, che consente operazioni sommerse prolungate fino a tre settimane.

La Corea del Sud ha ordinato nove sottomarini KSS-III per la sua Marina, che saranno introdotti entro i primi anni 2030.

I sottomarini KSS-III Batch 1 hanno un equipaggio di 50 persone, una portata di 3.358 tonnellate in superficie e 3.705 tonnellate in immersione e misurano 274 piedi di lunghezza con un baglio di 31,5 piedi. Tuttavia, i sottomarini del Lotto 2 e 3 saranno più grandi.

Sono dotati di un innovativo sistema di lancio verticale (VLS) a poppavia della vela. Il VLS può trasportare da sei a dieci SLBM armati convenzionalmente (a seconda della variante) per l’attacco terrestre.

La classe è dotata anche di sensori e armi avanzate, tra cui sonar di prua, di fianco e ad arco rimorchiato e sei tubi di prua da 21 pollici per siluri pesanti, come il nuovo Tiger Shark.

I sottomarini sudcoreani KSS-III, il cui prezzo si aggira intorno al miliardo di dollari, sono anche molto più economici dei sottomarini statunitensi della classe Virginia, che possono costare fino a 3 miliardi di dollari per unità.

Separatamente, Hanwha Aerospace, una consociata di Hanwha Ocean, si è offerta di fornire al Canada sistemi avanzati di artiglieria, tra cui l’obice semovente K9 e i veicoli blindati da combattimento per la fanteria K21.

Il K21 è dotato di un cannone da 40 mm in grado di sparare munizioni APFSDS, ad alto esplosivo, fumogene e multiuso e di una mitragliatrice da 7,62 mm. È alimentato da un motore diesel Doosan D2840LXE V-10 da 720 CV e ha un lanciatore anticarro montato sul lato sinistro della torretta. Ha un equipaggio di 3 persone e può trasportare 9 soldati.

Il K21 è spesso paragonato al Bradley M2A4 statunitense, ma è significativamente più economico della sua controparte americana.

La proposta prevede anche la creazione di strutture locali di manutenzione e produzione in Canada, che genererebbero occupazione e contribuirebbero a rivitalizzare la base industriale della difesa del Paese.

Corea del Sud: Una potenza emergente nel settore della difesa

Negli ultimi anni, la Corea del Sud è emersa come una potenza produttiva nel settore della difesa. Le sue aziende leader nel settore della difesa, come Hanwha e Hyundai Heavy Industries, hanno esportato sistemi d’arma in mercati chiave, tra cui India, Polonia, Australia, Finlandia, Norvegia, Estonia, Turchia, Egitto e molti altri.

L’obice semovente K9, prodotto da Hanwha, ha avuto particolare successo nel mercato delle esportazioni. Con oltre 1.800 unità operative in 11 Paesi, il K9 domina oltre il 50% del mercato globale dell’artiglieria semovente. È stato esportato in India, Turchia, Egitto, Polonia, Finlandia e Norvegia. Sarebbe un ottimo acquisto anche per l’esercito canadese

Tuttavia, nessun altro Paese sta puntando più della Polonia sui cannoni d’artiglieria sudcoreani. Nel 2022, la Polonia ha firmato un accordo quadro con Hanwha per l’acquisto di 672 obici K9 in due versioni diverse.

Nel 2022 è stato effettuato un ordine da 2,4 miliardi di dollari per 212 obici K9A1 Thunder. Successivamente, nel dicembre 2023, la Polonia ha ordinato altri 152 obici K9 (6 unità K9A1 + 146 unità K9PL) per 2,6 miliardi di dollari.

Oltre al K9, Hanwha Aerospace produce una vasta gamma di piattaforme militari avanzate, tra cui il sistema missilistico K30 Hybrid BiHo Gun per la difesa aerea, il Redback Infantry Fighting Vehicle (IFV), il sistema di artiglieria a razzo multicalibro Chunmoo e l’Arion-SMET Unmanned Ground Vehicle (UGV).

Recentemente, l’Australia ha scelto il veicolo corazzato AS21 Redback di Hanwha rispetto ai concorrenti tedeschi e americani in un accordo da 5 miliardi di dollari.

Sebbene sia nota soprattutto per i suoi sistemi di difesa terrestre, Hanwha ha dato un contributo importante anche alla tecnologia aerospaziale e aeronautica. L’azienda fornisce componenti fondamentali per i jet da combattimento FA-50 e T-50, che sono stati esportati in nazioni come Indonesia, Iraq, Filippine, Polonia, Thailandia e Malesia.

L’aereo da combattimento leggero sudcoreano FA-50 ha ottenuto contratti anche da Polonia, Malesia, Filippine, Indonesia e Tailandia. Recentemente, è stato riferito che anche l’Egitto ha scelto l’FA-50 rispetto al J-10C cinese in un accordo massiccio per 100 aerei da combattimento.

Secondo il rapporto SIPRI 2025, la Corea del Sud è già tra i primi 10 maggiori esportatori di armi al mondo. Il governo sudcoreano ha fissato l’obiettivo di diventare il quarto esportatore di armi al mondo entro il 2027. Nel 2023, il Paese ha fornito tecnologie di difesa per oltre 14 miliardi di dollari a 12 Paesi.

Se la Corea del Sud si aggiudicherà l’appalto per il sottomarino canadese, sarà un’importante spinta per l’emergente potenza manifatturiera della difesa.