Crisi ucraina: l’Uzbekistan si stacca da Mosca

L’Uzbekistan si è differenziato dai suoi coetanei dell’Asia centrale, che si sono espressamente astenuto dall’adottare posizioni esplicite sulla guerra della Russia, affermando che riconosce l’integrità territoriale dell’Ucraina e che non riconoscerà l’indipendenza delle sedicenti repubbliche separatiste di Donetsk e Luhansk.

Parlando al Senato il 17 marzo, il ministro degli Esteri Abdulaziz Komilov ha esortato entrambe le parti in conflitto a raggiungere una soluzione diplomatica.

“La situazione intorno all’Ucraina è motivo di profonda preoccupazione per l’Uzbekistan”, ha detto Komilov. “Sosteniamo la ricerca di una soluzione pacifica per questa situazione e la risoluzione di questo conflitto con mezzi politici e diplomatici. Perché ciò accada, è necessario prima porre fine alle attività militari e alle aggressioni”.

La dichiarazione si limita ad attribuire categoricamente la colpa a entrambe le parti per aver iniziato il conflitto, ma il fatto che sia stato fatto è notevole alla luce della profondità dei legami diplomatici ed economici tra l’Uzbekistan e la Russia. Anche la dipendenza economica dell’area, come di tutti gli altri paesi dell’area centrasiatica, dalla Russia rendono questa posizione imprevista.

Anche il Kazakistan si è astenuto dal sostenere la dichiarazione di sovranità delle repubbliche popolari di Donetsk e Luhansk, ma allo stesso tempo ha evitato di affermare categoricamente di respingere le pretese di riconoscimento dell’indipendenza. Ricordiamo che proprio il riconoscimento dei queste repubbliche è stato il passo finale verso il conflitto.

Il 22 febbraio, il ministro degli Esteri kazako Mukhtar Tleuberdi ha detto ai giornalisti che “la questione del riconoscimento delle repubbliche popolari di Donetsk e Luhansk da parte del Kazakistan non è all’ordine del giorno” – una formulazione apparentemente orientata a evitare le ire sia della Russia che dell’Occidente allo stesso modo.

La Russia aveva dato al mondo l’impressione che pure Taskent avesse una posizione accondiscendente sulla materia dell’invasione dell’Ucraina, ma pare che non fosse esattamente così. Quando l’ufficio del presidente russo Vladimir Putin ha rilasciato una dichiarazione sulla sua conversazione telefonica del 25 febbraio con il presidente uzbeko Shavkat Mirziyoyev, ha suggerito che Mirziyoyev avesse “espresso comprensione riguardo alle azioni intraprese dalla parte russa”. Questa apparente approvazione ha spinto il portavoce di Mirziyoyev a fornire un chiarimento.

“Vorrei sottolineare che l’Uzbekistan assume una posizione equilibrata e neutrale su questo argomento“, ha detto Sherzod Asadov in un post su Facebook in inglese. “Tutte le controversie e i disaccordi che insorgono devono essere affrontati esclusivamente sulla base delle norme di diritto internazionale”.

Come ha osservato Temur Umarov, un collega del Carnegie Moscow Center, in un commento sul suo feed Telegram, i paesi dell’Asia centrale stanno mostrando estrema cautela sulla crisi ucraina. “Ognuno a modo suo dipende dalla Russia e, quindi, non vogliono farla arrabbiare. Ma allo stesso tempo, non esiste un solo paese dell’Asia centrale che possa sostenere le azioni della Russia nei confronti dell’Ucraina, poiché ciò legittimerebbe indirettamente i tentativi di Mosca di interferire nei propri affari interni”, ha scritto Umarov. Se l’Uzbekistan ha qualche possibilità in più per prendere posizione in disaccordo con il Kazakistan, è perché non è un membro né del blocco commerciale dell’Unione economica eurasiatica guidato da Mosca né del gruppo di difesa dell’Organizzazione del Trattato di sicurezza collettiva, ha scritto Umarov. “L’Uzbekistan … si sente più libero nelle sue relazioni con Mosca, e quindi si concede formulazioni più trasparenti”.

Non è impossibile che, dato l’indebolimento del rublo e dell’economia russa in generale, non si veda in futuro un riallineamento dei paesi centroasiatici in una posizione meno dipendente da Mosca, magari più vicina a Pechino.



