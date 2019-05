Cripto: Bitcoin, picco e calo, (e domani parleremo di BCH SV e di Gossip)

Giornata un po’ particolare oggi, sia per BTC sia per BCHSV. Se ci voleva una giornata in gradi di spiegare le follie e la volatilità insana delle valute virtuali.

Iniziamo da Bitcoin, Basta un grafico per mostrare cosa sia successo:

Il picco alle ore 18 è ben evidente e per un flash per pochi minuti, Bitcoin ha superato 9000 dollari, una soglia. I motivo per cui sia partito questo picco ? Possono essere molteplici, come è accaduto recentemente per i Flashcrash, solitamente è una istante in cui un ordine particolarmente grosso viene piazzato su un exchange in un momento non liquido. L’ordine ha esaurito le contropartite in vendita facendo salire il prezzo. Magari il fenomeno è successo in un exchange che viene utilizzato per definire i prezzi dei prodotti derivati, come successe con l’ultimo flashcrash su Bitmex, e questo ne ha ampliato l’effetto. Superata la soglia dei 9000 sono partiti tutti gli ordini di vendita, ma essendo stata solo una fiammata, senza alle spalle altri ordini di sostegno, ed essendo gli ordini piazzati a prezzo di mercato.

Il risultato è stato un flash, a cui però è seguito un calo perchè ormai gli ordini erano partiti e non c’era una domanda a sostenerli. questo dovrebbe far ragionare sulla delicatezza del mercato, su quanto sia sottile. e come sia facile manipolarlo. Che dire, non si può far altro che consigliare, nel breve, molta prudenze, mentre nel lungo valutare alcuni indicatori base come gli indirizzi unici, il valore degli scambi ed anche la newsline.

