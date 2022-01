Covidology: tutto quello che hanno previsto è andato al contrario. L’utile idiota – parte 2: il Covid-19

Covidology, gli esperti TV hanno previsto tutto il contrario di quello che si è verificato in questi ultimi anni, eppure ci aspetta un 2021 di pagliacci televisivi che si spacciano per scienziati di cui fidarsi. Quanti milioni di italiani gli daranno ancora retta?

Pazienza se si sono sbagliati sulla Brexit, come abbiamo appurato alcune settimane fa in questo articolo. Quando si tratta della salute di tutti noi il discorso cambia.

L’utile idiota, che si trovasse al Ministero, in tv o sui social, ha avuto il suo ruolo chiave anche nella vicenda del covid-19.

Covidology

La cupola dello scientology del virus ci ha offerto decine e decine di consigli, di previsioni e di insulti a chi non gli credeva, come mai s’era visto prima. E nonostante ciò, sono tutti – ad eccezione di Galli, pizzicato a truccare i concorsi per entrare all’Università e quindi sparito dai radar (grazie a Dio) – ancora al loro posto di sputa sentenze.

Non solo i medici alla Burioni e Bassetti, ma anche i giornalisti come Parenzo, Telese, Gruber, Merlino, Scanzi, ecc. e persino gli opinionisti come la Lucarelli.

Se qualcuno avesse avuto il dubbio che tutto fosse casuale, speriamo se lo sia tolto.

Per aiutare i più scettici abbiamo selezionato alcune delle massime bufale e catastrofiche previsioni tratte dal nuovo libro, ECONOMI/GRAM. Per chi non lo sapesse, si tratta di un archivio contenente le più grandi sòle offerte dalla (dis)informazione nell’anno 2021, suddivise per argomenti:

Economia;

Politica estera;

Covid;

Transizione ecologica;

Politica e società.

Ecco alcune recensioni di chi l’ha già letto

Gli “scienziati”

La parata del covidology inizia proprio con gli illustri scienziati. Se è vero, com’è vero che, come recita il suo slogan: “perché in medicina sono i fatti quelli che contano”, chiediamo a Burioni come stanno andando le sue previsioni.

Uno dei cavalli di battaglia del nostro paraguru, ovviamente smentito dagli studi scientifici e ancor prima dai fatti, appunto è che il vaccino renda immuni e impedisca di contagiare gli altri.

Della stessa opinione sia Bassetti che il fido Telese…

Ma i nostri non sono gli unici eroi della gaffe. Vediamone altre prese un po’ a caso tra le svariate raccolte in ECONOMI/GRAM.

Nel riquadro a sinistra la news, nel riquadro a destra la smentita.

Nel libro troverai anche il QR code relativo a ciascuna fonte, che ti consentirà di verificare il contenuto e soprattutto la data di riferimento.

Covidology tutto il meglio del peggio degli esperti da salotto televisivo

Ne hanno sparate di tutti i colori: dal vaccino miracoloso che con una dose immunizza tutti, a “funzionicchia”. Ma come fai a non avere fede nella scienza?

Vi prego vaccinatevi, questo vaccino è sicuro; cioè no; per favore, non fatelo!

Anche se… il vaccino è miracoloso…

E poi, mentre i tamponi si pagano, i vaccini ce li regalano…

E ne basta una sola dose, cioè due, anzi no, meglio tre, ecc. Lo SVELA Bassetti

Non è proprio una ciofeca di vaccino… diciamo che funzionicchia.

Ma in covidology troviamo sia Speranza che notizie e consigli del tutto improbabili.

Eccone alcuni esempi:

Ce l’abbiamo fatta. Grazie Europa!

Un consiglio per Natale: non ospitate un parente non vaccinato. Meglio accalcarsi per la Ferragni.

Gli esempi sarebbero davvero infiniti e, come possiamo constatare ogni giorno, il fenomeno degli esperti del covidology è ben lungi dallo sparire; con buona pace della corretta informazione.

Ma ci pare giusto concludere questa seconda puntata della serie dedicata agli utili idioti con il sommo maestro della sparata di comprovato fondamento scientifico. Perché, secondo loro, di questi “scienziati” si DEVE avere fiducia.

MA PER QUANTO TEMPO ANCORA GLI ITALIANI DARANNO RETTA A QUESTI FENOMENI?

Anche se continuano a fare danni…

ALLA PROSSIMA PUNTATA DELLA SERIE “L’UTILE IDIOTA”



