Consumati dalla crescita

L’evangelico incipit secondo cui in principio era il Verbo contiene una verità che trascende l’ambito religioso: l’uso sapiente delle parole consente il governo del mondo e dei processi storici. Pensate al termine “consumismo”. Il consumismo, cioè il consumo di beni e servizi, si è trasformato – nel breve volgere di qualche decennio – da un concetto tendenzialmente negativo a un autentico idolo indiscusso della società di massa. Un tempo la gente consumava volentieri in un contesto in cui diverse agenzie con vocazione, per così dire, educativa gli ricordava di non esagerare, di contenersi. Il prete in chiesa, il funzionario di partito, il giornalista impegnato criticavano la società dei consumi perché, appunto, gretta e materialista. L’ossessione dell’acquisto rischiava di soffocare lo slancio ideale, la tensione morale delle persone.

