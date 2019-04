Come ti ricatto, con ostaggi, un paese europeo: Alan Kurdi

La nave battente bandiera tedesca Alan Kurdi ormai staziona da cinque giorni di fronte al porto di Malta, appena fuori dalle acque territoriali :

Il modus operandi qui questi gruppi che si ammantano di finalità umanitarie è chiaro: si prendono un po’ di poveracci sulle coste libiche, si imbarcano con l’illusione di poter facilmente sbarcare in Europa, quindi li si usa come ostaggio per forzare questa o quella nazione mediterranea ad accoglierli, solitamente puntando a tenerlo come ostaggio sulle navi, prendendo tutti per sfinimento.

Le normative navali erano state scritte non prevedendo azioni del genere , ma per situazioni “Ordinarie”in cui una nave vera tra trasporto, nel suo ordinario viaggio, incrociava un gruppo di naufraghi. Nessuno prevedeva una situazione in cui una nave andasse per il mare a cercare immigrati irregolari da portare sulle coste europee con lo stesso impegno con cui i portoghesi e gli olandesi battevano le coste dell’Africa occidentale nel XVII e XVIII secolo.

In cinque giorni, a poco più di 18 nodi, la Alan Kurdi sarebbe già oltre le coste belghe, in 7 giorni sarebbe in porto ad Amburgo, Germania, paese di cui batte la bandiera. Essere partiti senza avere un piano di cosa fare delle persone prese a bordo, se non usarle come ostaggi, è criminale e demenziale, eppure questo comportamento viene tollerato dalle autorità di polizia tedesche. Immaginate che vi si rompa l’auto in aperta campagna, e che giunga un carro attrezzi, per poi scoprire che l’autista è ubriaco marcio non può portarvi da nessuna parte perchè non sa neanche dove lui si trovi. Considerereste la sua condizione meno criminale solo perchè, in teoria, è arrivato al momento giusto, anche se il suo comportamento può mettere la vostra vita in pericolo?

queste navi che non hanno accordi a monte peer la gestione dei migranti devono essere fermate, come si ferma l’autista di un carro attrezzi ubriaco.



