Come siamo diventati uno Stato che può fallire – Francesco Carraro su IlFattoquotidiano.it

Francesco Carraro

Francesco Carraro su ILFATTOQUOTIDIANO.IT

Come siamo diventati uno Stato che può fallire

C’è un dato di fatto, nella corrente situazione politico-economica dell’area euro, che neppure il più acceso dei populisti è in grado di confutare: rebus sic stantibus, cioè nella cornice giuridica disegnata dai trattati europei e dal trattato di stabilità, coordinamento e governance della politica economica e monetaria (Fiscal Compact), un debito pubblico pesante è un fardello gravoso per uno Stato che rende quest’ultimo poco credibile presso i mercati e fa vacillare la fiducia delle borse. Di poi, ciò può portare a un rialzo febbrile dei tassi a cui lo Stato si rifinanzia, a una insostenibilità degli stessi e, teoricamente, a un suo default. Ripeto: a un suo default, cioè a un suo fallimento, disavventura che avevamo sempre considerato, quantomeno in Europa e prima di Maastricht e di Lisbona, un’esclusiva delle aziende private confinata entro il recinto del diritto privato.



