COME ERAVAMO E COME SIAMO: 40 ANNI E SIAMO MESSI ANCHE PEGGIO

Su indicazione di Canale Sovranista mi sono trovato a guardare un vecchio, vecchissimo video RAI, del 1977, in cui Francesco Forte, economista delpartito socialista, si trovava di fronte a Romano Prodi, molto giovane, che era visto di area DC, ma che furbescamente si diceva già allora “Indipendente”.

Prima di tutto un rimpianto: programmi così non se ne vedono più, neanche nella TV pubblica, e non solo per colpa della televisione, ma anche per il degrado culturale che rende difficile un aperto confronto diretto, ma rispettoso. Troppa gente che dice “Cialtrone”, troppi economisti che non sanno il perchè siano economisti, troppa politically correctness, per cui non si può quasi più parlare.

Comunque abbiamo una discussione che potremmo sentire oggi:

in Italia vi è la sacralità delle banche, contro la non sacralità dell’industria;

un Prodi già all’epoca contrario ad una politica industriale e favorevole alla privatizzazione;

un Prodi già all’epoca (1977) favorevole ad “UNa dura politica fiscale”, ed abbiamo visto dove siamo arrivati;

un Francesco forte che invece voleva una politica industriale, più efficiente, ma che dirigesse i grandi settori come l’energia.

scoprite che già nel 1977 i sindacati lavoravano per il potere e contro i lavoratori…

Se aggiungessimo i problemi dell’Unione Europea, che ha solo peggiorato il tutto, e delimmigrizaione , potrebbe essere un discorso fatto ora.

Buon Ascolto

https://twitter.com/fabioflos/status/1173138234987229185