Clamoroso: Rivelata l’esistenza di un “Comando miltare segreto” dell’Esercito Ucraino in Germania

L’8 aprile 2025, Valerii Zaluzhnyi, ambasciatore dell’Ucraina nel Regno Unito ed ex comandante in capo delle sue forze armate, ha confermato l’esistenza di un centro di comando militare segreto a Wiesbaden, in Germania, secondo quanto riportato da NEXTA.

Istituito nel 2022 in collaborazione con i partner statunitensi, questo hub ha svolto un ruolo fondamentale nella pianificazione delle operazioni contro le forze russe durante la guerra in corso in Ucraina. Zaluzhnyi lo ha descritto come un ‘”arma segreta ” che ha plasmato la capacità dell’Ucraina di coordinare ed eseguire strategie militari complesse.

La rivelazione, riportata dall’agenzia di stampa bielorussa NEXTA attraverso il suo account X, ma finora non rivelato, del sostegno occidentale all’Ucraina, sollevando interrogativi sulla profondità del coinvolgimento degli Stati Uniti e sull’importanza strategica di questa città tedesca nel conflitto.

🇺🇦 Ukrainian Reveals Secret Military Hub in Wiesbaden Valerii Zaluzhnyi, Ukraine’s Ambassador to the UK, confirmed a covert military command center in Wiesbaden, Germany. Set up in 2022 with U.S. partners, it became a key asset in planning operations against Russian forces. “It… pic.twitter.com/qpV5baDo0K — NEXTA (@nexta_tv) April 8, 2025

Wiesbaden, una tranquilla città della Germania occidentale nota più per le sue sorgenti termali che per la sua importanza militare, potrebbe sembrare una scelta improbabile per un’operazione di tale portata. Eppure la sua scelta come centro di smistamento non è casuale. La città ospita la Clay Kaserne, un’installazione chiave dell’esercito americano che funge da quartier generale dell’esercito americano in Europa e Africa.

Questa base, situata a pochi chilometri dal centro storico di Wiesbaden, è stata a lungo un centro nevralgico per le operazioni militari americane nel continente. Dopo l’escalation della guerra Russia-Ucraina, ha assunto un ruolo ancora più critico. La presenza del XVIII Corpo Aviotrasportato, una forza di rapido dispiegamento rinomata per la sua agilità e prontezza di combattimento, accresce ulteriormente il valore strategico del sito.

Con le sue infrastrutture avanzate, le reti di comunicazione sicure e la vicinanza ad altri alleati della NATO, la Clay Kaserne ha fornito un terreno ideale per il coordinamento con le forze ucraine a migliaia di chilometri di distanza.

La spina dorsale tecnologica di questa operazione è altrettanto impressionante. Anche se i dettagli specifici rimangono riservati, il centro di comando ha probabilmente sfruttato sistemi all’avanguardia per sostenere lo sforzo bellico dell’Ucraina.

Immagini satellitari, dati in tempo reale sul campo di battaglia e segnali di intelligence sarebbero stati strumenti essenziali, consentendo ai pianificatori di seguire i movimenti delle truppe russe e di identificare obiettivi di alto valore.

Sistemi come l’High Mobility Artillery Rocket System, o HIMARS, che gli Stati Uniti hanno iniziato a fornire all’Ucraina a metà del 2022, potrebbero essere stati integrati nel processo di pianificazione. L’HIMARS, sviluppato da Lockheed Martin, è un lanciatore montato su camion in grado di sparare razzi e missili a guida di precisione fino a 186 miglia.

La sua mobilità e la sua precisione ne hanno fatto un elemento di svolta sul campo di battaglia, consentendo alle forze ucraine di colpire i posti di comando russi, i depositi di munizioni e le linee di rifornimento con effetti devastanti. Trasmettendo informazioni in tempo reale da Wiesbaden agli operatori ucraini, gli Stati Uniti hanno potuto massimizzare l’impatto del sistema senza mai mettere gli stivali americani sul terreno.

Wiesbanden e Zaluzhny

La storia del ruolo di Wiesbaden non si è conclusa con la sua istituzione tre anni fa. Con l’evolversi della guerra, si sono evolute anche le operazioni condotte da questa base tedesca. Nei primi mesi del conflitto, l’esercito ucraino era in gran parte sulla difensiva, respingendo l’assalto iniziale della Russia a Kiev e mantenendo la linea a est.

Alla fine del 2022, tuttavia, la situazione ha iniziato a cambiare. Le controffensive ucraine a Kharkiv e Kherson hanno recuperato un territorio significativo, grazie anche a una pianificazione meticolosa e al sostegno occidentale. Il centro di comando ha probabilmente svolto un ruolo chiave in queste operazioni, fornendo il quadro logistico per trasferire le informazioni dai satelliti e dai droni ai comandanti di prima linea in tempo quasi reale.

Questa capacità sarebbe stata vitale durante l’audace incursione dell’Ucraina nella regione russa di Kursk nell’agosto 2024, quando le truppe ucraine hanno attraversato il confine e hanno brevemente occupato il territorio russo, un’operazione che ha stupito Mosca e ha messo in mostra la crescente sofisticazione tattica di Kiev.

L’operazione di Kursk, che ha visto le forze ucraine penetrare fino a 20 miglia nel territorio russo, è stata una testimonianza di quanto le forze armate ucraine abbiano fatto dall’inizio della guerra. Ha anche lasciato intendere il tipo di impatto a lungo termine che l’hub di Wiesbaden avrebbe potuto avere. Anziché limitarsi a reagire alle avanzate russe, l’Ucraina ha iniziato a dettare i termini dell’ingaggio, colpendo in profondità dietro le linee nemiche e interrompendo le catene di approvvigionamento.

Il New York Times ha riportato nel marzo 2025 che ufficiali americani e ucraini hanno lavorato a stretto contatto da Wiesbaden per coordinare tali attacchi, una collaborazione che ha preceduto di anni l’incursione di Kursk. Sebbene le specifiche di ogni operazione rimangano avvolte nella segretezza, la capacità dell’hub di fondere la tecnologia americana con la conoscenza del campo di battaglia ucraino ha probabilmente dato a Kiev la fiducia necessaria per correre rischi così audaci.

Al centro di questo sforzo c’era lo stesso Valerii Zaluzhnyi. Prima della sua nomina ad ambasciatore nel Regno Unito, Zaluzhnyi ha ricoperto il ruolo di comandante militare supremo dell’Ucraina dal luglio 2021 al febbraio 2024.

Ufficiale di carriera con una reputazione di brillantezza strategica, si è guadagnato un ampio rispetto per la sua leadership durante i giorni più bui della guerra. Il suo mandato ha visto l’Ucraina non solo sopravvivere all’assalto iniziale della Russia, ma anche organizzare contrattacchi che hanno sfidato le aspettative. La decisione di Zaluzhnyi di rivelare l’hub di Wiesbaden ora, più di un anno dopo aver lasciato il suo incarico militare, suggerisce una mossa deliberata.

Parlando da Londra, l’ha inquadrata come un tributo alla partnership che ha sostenuto l’Ucraina, dicendo: “È stata la nostra arma segreta nella pianificazione e nella formazione delle esigenze operative”. Tuttavia, la tempistica – in mezzo ai dibattiti in corso sul sostegno dell’Occidente e a un’amministrazione statunitense in evoluzione – solleva dubbi sulle sue intenzioni. Si trattava di un segnale alla Russia, di una richiesta di aiuti continui o di un tentativo di consolidare la sua eredità di leader di guerra?

La carriera militare di Zaluzhnyi offre indizi sulla sua influenza sull’operazione di Wiesbaden. Nato nel 1973 nell’Ucraina sovietica, si è diplomato all’Accademia militare di Odessa e ha fatto carriera durante il periodo di turbolenza post-indipendenza.

Quando la Russia ha annesso la Crimea nel 2014, era già un ufficiale esperto e la sua esperienza nel successivo conflitto del Donbas ha affinato la sua comprensione della guerra ibrida. Come comandante in capo, ha spinto per una maggiore integrazione con i sistemi della NATO, sostenendo la necessità di armi avanzate e di addestramento per modernizzare le forze ucraine.

La sua visione si è allineata strettamente alle priorità americane, rendendolo un partner ideale per gli ufficiali statunitensi di stanza in Germania. Il maggiore generale Viktor Nazarov, un ex consigliere, ha poi rivelato che Zaluzhnyi aveva proposto un’operazione transfrontaliera nella regione russa di Belgorod già nel 2022, un piano molto simile all’incursione di Kursk. Sebbene questa prima idea sia stata accantonata, riflette il tipo di strategia lungimirante che potrebbe aver plasmato il lavoro di Wiesbaden.

Il vantaggio tecnologico fornito dall’hub si estendeva oltre gli HIMARS. I droni, un’altra pietra miliare dell’arsenale ucraino, hanno probabilmente beneficiato del rasferimento di informazioni e tattiche di Wiesbaden. Il Bayraktar TB2, un veicolo aereo senza pilota di media altitudine e lunga durata, prodotto in Turchia, è diventato un simbolo della resistenza ucraina all’inizio della guerra.

Al di là del campo di battaglia, la rivelazione ha implicazioni più ampie. La Russia accusa da tempo l’Occidente di condurre una guerra per procura e la dichiarazione di Zaluzhnyi potrebbe alimentare questa narrazione. Mosca potrebbe vedere l’hub come un obiettivo legittimo, sollevando lo spettro di attacchi di rappresaglia sul suolo europeo.

Nel marzo 2025, funzionari russi hanno riconosciuto un assalto ucraino a Belgorod, alludendo a una crescente pressione lungo il confine. Se il Cremlino percepisce Wiesbaden come un perno della strategia ucraina, potrebbe intensificare le sue tattiche ibride – attacchi informatici, disinformazione o persino sabotaggi – contro la Germania e i suoi alleati della NATO. Per ora, i governi statunitense e tedesco hanno mantenuto il riserbo, non confermando né smentendo l’intera portata dell’hub.

Con queste rivelazioni il ruolo della Germania nell’attività militare ucraina rischia di rivelarsi molto più profondo di quanto precedentemente immaginato. Berllino rischia quindi di trovarsi direttamente coinvolta in un conflitto in cui la maggioranza dei tedeschi non vuole immischiarsi. Adesso non sarà per niente facile sganciarsi.