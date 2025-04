Clamoroso: l’incredibile storia di come un Gruppo fra City e Nuova Zelanda ha sbancato la Lotteria del Texas, portandosi a casa 60 milioni di Dollari

Il WSJ ci racconta una storia veramente incredibile e divertente, che sembra tratta da una commedia americana. Nella primavera del 2023, un banchiere londinese trasformatosi in bookmaker si rivolge ad alcuni contatti con una richiesta audace: Potete aiutarmi a far saltare la lotteria del Texas?

Bernard Marantelli aveva un piano in mente, semplice ed audace nello stesso tempo. Lui e i suoi soci avrebbero acquistato quasi tutti i numeri possibili di una prossima estrazione. C’erano 25,8 milioni di combinazioni di numeri potenziali. I biglietti costavano 1 dollaro l’uno. Il jackpot stava per raggiungere i 95 milioni di dollari. Se nessun altro avesse scelto i numeri vincenti, il profitto sarebbe stato di quasi 60 milioni di dollari.

Marantelli volò negli Stati Uniti con alcuni fidati luogotenenti. Si installarono in uno studio dentistico in disuso, in un magazzino e in altri due negozi in Texas. La squadra trovò il modo di procurarsi i terminali ufficiali per la stampa dei biglietti. I camion ne trasportarono decine, insieme alla carta per stampare i biglietti.

Per tre giorni, le macchine – gestite da un gruppo eterogeneo di soci e da alcuni dei loro figli – hanno lavorato quasi 24 ore su 24, sfornando 100 o più biglietti al secondo.

Per tentare di portare a termine il gioco d’azzardo erano necessarie tasche profonde e un’abilità nel non farsi notare, entrambe caratteristiche del segreto giocatore d’azzardo della Tasmania che ha finanziato l’operazione. Zeljko Ranogajec, era soprannominato “il Joker” per la sua abilità nel mettere a segno colpi in casinò e ippodromi lontani. Per accrescere il suo fascino, alcuni decenni fa ha cambiato il suo nome in John Wilson. Tra alcuni soci, però, si fa ancora chiamare Zeljko, o Z.

Nel corso degli anni, Ranogajec e i suoi soci hanno vinto centinaia di milioni di dollari applicando analisi in stile Wall Street alle opportunità di scommessa in tutto il mondo. Come i contatori di carte al tavolo del blackjack, usano dati e matematica per cercare le situazioni più adatte a ribaltare il margine della casa a loro favore. Poi gettano mucchi di denaro, scommettendo circa 10 miliardi di dollari all’anno.

La lotteria del Texas, una delle loro operazioni più ambiziose in assoluto, ha dato risultati spettacolari con una vincita del jackpot di 57,8 milioni di dollari, anche se ha rivelato il loro gioco pubblicamente, facendo arrabbiare le autorità. All’inizio del mese, il vicegovernatore dello Stato, Dan Patrick, ha definito la vincita della squadra “il più grande furto ai danni del popolo texano nella storia del Texas”.

In risposta a domande scritte rivolte a Marantelli e Ranogajec, Glenn Gelband, un avvocato del New Jersey che rappresenta la società in accomandita che ha rivendicato il premio texano, ha dichiarato che “sono state seguite tutte le leggi, le norme e i regolamenti applicabili”.

Problemi matematici

I cacciatori di lotterie di solito rimangono nascosti, a studiare, senza dare nell’occhio, anche per motivi fiscali. Un gruppo di laureati dell’Università di Princeton, costituitosi sotto il nome di Black Swan Capital, ha vinto milioni di euro negli ultimi anni giocando ai gratta e vinci e ad altri giochi della lotteria in vari Stati. I funzionari della lotteria e altri che hanno seguito le loro tattiche dicono che sembrano calcolare quando la matematica è più a loro favore, utilizzando informazioni pubblicamente disponibili come il numero di premi in un gioco e quanti ne rimangono non reclamati. Quando le probabilità sono giuste, si fiondano, sperando di vincere più denaro di quanto ne spendono. Tutto leale, a arte il fisco….

Un membro del team Black Swan ha ottenuto una vincita di 5 milioni di dollari in Missouri nel 2019; un altro ha vinto 10 milioni di dollari in North Carolina nel 2022. Nel Maryland, un team di Cigno Nero ha utilizzato le macchine della lotteria in quattro negozi di liquori per quattro giorni per vincere un premio di 2,6 milioni di dollari.

I Black Swan erano soliti apparire nelle promozioni di marketing della lotteria, sorridendo e tenendo assegni cerimoniali, ma negli ultimi anni sono rimasti per lo più in silenzio. Non hanno risposto alle richieste di commento.

Con la concorrenza nell’aria e il jackpot del Texas vicino al livello che potrebbe rendere gli acquisti di massa altamente redditizi, Marantelli e Ranogajec si sono mossi rapidamente.

Il gruppo di gioco d’azzardo si è mosso rapidamente quando le condizioni sembravano ottimali nella primavera del 2023. Un terminale della lotteria in un minimarket del Texas.

In Texas, come in molti altri Stati, la maggior parte delle persone che giocano alla lotteria si recano in un negozio con una macchina, scelgono i numeri e poi se ne vanno con un biglietto. Nel 2023, il Texas ha anche permesso ai venditori di biglietti della lotteria online di aprire negozi per stampare i biglietti per i loro clienti.

Il team di Marantelli ha reclutato uno di questi venditori, la startup Lottery.com, in difficoltà, per aiutarlo con la logistica dell’acquisto e della stampa dei milioni di biglietti. Come tutti i rivenditori di lotterie, avrebbe incassato una commissione del 5% sulle vendite. La Commissione per la lotteria del Texas ha permesso di consegnare decine di terminali per la stampa dei biglietti ai quattro laboratori allestiti dal team.

Quando il jackpot ha raggiunto il livello necessario l’operazione è scattata con efficienza militare. La stampa è andata avanti giorno e notte. Il team aveva convertito ogni combinazione di numeri in un codice QR. I membri dell’equipaggio hanno scansionato i codici nei terminali usando i loro telefoni, poi si sono affannati a organizzare tutti i biglietti nelle scatole in modo da poter individuare facilmente i numeri vincenti.

Il gioco prevedeva l’estrazione di sei numeri da 1 a 54. Per un giocatore professionista, alcune serie di numeri – come 1,2,3,4,5,6 – non valgono la pena di essere scelte perché molti altri giocatori le scelgono, dividendo così il piatto. L’operazione di Marantelli ha acquistato il 99,3% delle possibilità.

Il denaro è stato trasferito a Lottery.com dai conti di Ranogajec – che si chiama John Wilson – nell’Isola di Man, un paradiso fiscale al largo della costa britannica, seguendo un percorso tortuoso attraverso un conto vincolato presso uno studio legale di Detroit, secondo le persone che hanno familiarità con i trasferimenti e gli estratti conto bancari esaminati dal Journal.

Il gruppo ha fatto centro quel sabato. Uno dei loro biglietti fu l’unico vincitore.

Circa due mesi dopo, la commissione della lotteria ha rivelato che il premio era stato rivendicato da una società in accomandita semplice chiamata Rook TX. La commissione ha dichiarato che il vincitore ha scelto di rimanere anonimo, come consentito dalla legge statale.

Il biglietto che ha vinto il jackpot della lotteria texana, firmato da un rappresentante della società in accomandita che ha rivendicato il premio.

Il segreto, tuttavia, non è rimasto tale a lungo. I funzionari statali si sono indignati quando hanno saputo come si è svolta l’operazione. Il senatore Bob Hall ha incolpato la Commissione della Lotteria del Texas, affermando che l’incidente segnalava “la possibilità che un giro di criminalità organizzata fosse inserito nel governo del Texas”.

A febbraio, il governatore Greg Abbott ha ordinato ai Texas Rangers di indagare, affermando che i residenti dello Stato meritano “una lotteria che sia equa e trasparente per tutti”.

Banalmente il problema è matematico: il jackpot cumulato superava il valore delle possibili giocate. Ci voleva un giocatore, o meglio, uno statistico giocatore, per giocare e vincere, e portarsi a casa 60 milioni di Usd di utile. Studiare, a quanto pare, può essere molto utile.