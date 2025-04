Clamoroso: la Marina USA avvista UFO al largo della California, mentre emergono dall’Oceano

Un gruppo di oggetti volanti non identificati avvistati da marinai della Marina Militare sta suscitando scalpore dopo che alcuni testimoni hanno riferito di aver visto dei velivoli dalla forma strana emergere dall’oceano prima di decollare in modo sincronizzato lo scorso anno.

I quattro velivoli sono stati avvistati dai marinai a bordo della USS Jackson al largo della costa della California lo scorso anno, ha riferito a Fox 11 Jeremy Corbell, co-conduttore del podcast “Weaponized”.

“Si tratta di un velivolo in grado di superare in velocità, manovrabilità e prestazioni qualsiasi cosa conosciamo che sia stata realizzata dalla tecnologia e dalle nazioni terrestri”, ha affermato Corbell. eco un video degli oggetti che emergono dal mare:

Secondo quanto riferito, gli UFO sono emersi dall’Oceano Pacifico e sono stati avvistati dai marinai prima di apparire sul radar della nave, ha riferito a Corbell un testimone anonimo.

Il filmato registrato dalla nave da guerra della Marina e ottenuto da Corbell mostra i quattro velivoli raggrupparsi prima di sfrecciare via all’unisono.

“Tutti sulla nave sapevano di stare vedendo qualcosa di straordinario”, ha detto Corbell. “Quindi, ovviamente, la gente ha pensato che fosse importante documentarlo e alla fine i testimoni si sono fatti avanti”.

Corbell ha notato che il filmato mostra che gli oggetti non hanno ali né coda, sollevando interrogativi sulla capacità di volo del velivolo. Tuttavia, Corbell non crede che gli oggetti non identificati siano malvagi o controllati da un nemico straniero.

“Preferisco che queste cose provengano da un altro pianeta piuttosto che da una nazione nemica, perché se fosse una nazione nemica, la loro capacità di trasformare quella tecnologia in un’arma sarebbe senza precedenti”, ha detto Corbell. “Fortunatamente, non vediamo alcuna traccia di questo”.

Tuttavia, i funzionari militari sostengono che l’avvistamento non è mai stato registrato.

“[L’Ufficio per la risoluzione delle anomalie in tutti i domini] non ha alcuna registrazione di questo presunto incidente UAP”, ha dichiarato un portavoce del Pentagono in una dichiarazione a Fox News Digital.

Gli oggetti volanti presentano sorprendenti somiglianze con il famigerato avvistamento di velivoli a forma di ‘Tic Tac’ da parte della USS Nimitz al largo della costa della California meridionale nel 2004. L’incidente ha attirato l’attenzione nazionale nel 2017, rivelando programmi precedentemente sconosciuti all’interno del Dipartimento della Difesa relativi alla ricerca sugli UFO.