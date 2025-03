CK Hutchinson (Hong Kong) vende i porti in Panama a BlackRock. Vittoria di Trump

Una vittoria per Trump arriva da Panama. Come riporta il Financial Times BlackRock ha accettato di acquistare due importanti porti del Canale di Panama dal loro attuale gestore con sede a Hong Kong, in seguito alle pressioni esercitate da Donald Trump sulla presunta influenza cinese nella vitale via d’acqua.

In apparente riferimento ai porti, il presidente degli Stati Uniti ha spesso affermato che “la Cina gestisce il Canale di Panama”, aggiungendo il mese scorso che “ce lo riprenderemo, o succederà qualcosa di molto potente”. Magari non si può dire che le abbia riprese direttamente lo Stato Federale, ma almeno il controllo non è più cinese.

Il proprietario dei porti, CK Hutchison, con sede a Hong Kong, venderà l’attività a un consorzio che comprende BlackRock, Global Infrastructure Partners e Terminal Investment, secondo quanto dichiarato martedì dalla società.

In un investimento su larga scala nel settore, il consorzio acquisirà una partecipazione del 90% nella filiale di CK Hutchison che gestisce i due porti di Panama.

L’operazione comprende anche una partecipazione dell’80% nelle filiali portuali di CK Hutchison, che gestiscono 43 porti in 23 Paesi, tra cui il Regno Unito e la Germania.

Quindi questa grande operazione viene comunque a eliminare uno dei maggiori punti di contrasto fra USA e Panama. ora resta solo da discutere il tema delle tariffe di transito per le navi USA