Cina: obiettivo di crescita per il 2025 al 5%

La Cina ha fissato l’obiettivo di crescita del PIL per il 2025 a circa il 5%, mantenendo lo stesso ritmo dell’anno precedente nonostante le continue tensioni commerciali con gli Stati Uniti.

Parlando all’apertura della riunione parlamentare annuale, nota come “Due Sessioni”, il premier Li Qiang ha annunciato piani per stimolare la domanda interna espandendo la spesa fiscale.

Il governo emetterà 1.300 miliardi di CNY (168 miliardi Euro) in buoni del tesoro speciali a lunghissimo termine, con un aumento di 300 miliardi di CNY rispetto al 2024, mentre la spesa dovrebbe salire a 1.780 miliardi di CNY, 229 miliardi di euro.

Pechino ha ribadito il suo impegno ad attirare gli investimenti stranieri, sottolineando la sua intenzione di avere un’economia aperta a prescindere dalle sfide esterne.

La spesa per la difesa crescerà di circa il 7,2%, eguagliando la crescita dello scorso anno e continuando l’espansione militare della Cina.

Il governo ha aumentato il rapporto deficit/PIL a un picco di circa il 4% dal 3% nel 2024. Per quanto riguarda l’inflazione, la Cina ha abbassato il suo obiettivo annuale a circa il 2% per la prima volta in oltre due decenni, a causa del persistere dei rischi di disinflazione, ritirandosi dall’obiettivo del 3% fissato da tempo.

Ecco il grafico sul PIL attuale cinese

Secondo Bloomberg il deficit cinese arriverà a 9,9% , un valore particolarmente alto, e, con tale spesa dello stato, non sarà difficile raggiungere l’obiettivo del 5% del PIL di crescita. C’è da chiedersi fino a quando questo sarà possibile crescere con la spesa ubblica, e solo con quella, senza accendere spinte inflattive.