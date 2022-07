Cina in crisi: lo Sciopero dei Debitori rischia di mandare tutto il sistema economico in frantumi

In Cina il governo si trova a fronteggiare la più temibile minaccia per un partito Comunista: la rivolta della classe media sotto forma di stop al pagamento dei debiti, il tutto in un momento in cui l’economia balbetta e la crescita diventa negativa.

Come riporta Bloomberg nella notte, un numero rapidamente crescente di “acquirenti cinesi scontenti” si sta rifiutando di pagare i mutui per i progetti di costruzione incompiuti, esacerbando i problemi immobiliari del Paese e alimentando i timori che la crisi si estenda al sistema finanziario in generale con l’insolvenza di innumerevoli mutui.

Secondo il ricercatore China Real Estate Information, gli acquirenti di case hanno interrotto i pagamenti dei mutui su almeno 100 progetti in più di 50 città a partire da mercoledì, rispetto ai 58 progetti di martedì e ai soli 28 di lunedì, secondo gli analisti di Jefferies Financial Group Inc. tra cui Shujin Chen.

“I nomi sulla lista sono raddoppiati ogni giorno negli ultimi tre giorni”, ha scritto Chen in una nota pubblicata giovedì. “L’incidente smorzerebbe il sentimento degli acquirenti, soprattutto per i prodotti pre-venduti offerti da sviluppatori privati, dato il rischio più elevato sulla consegna, e peserebbe sulla graduale ripresa delle vendite”.

Cosa c’è dietro questo movimento di base per bloccare del tutto i pagamenti dei mutui? Come mai un popolo inquadrato duramente e disciplinato inizia a rivoltarsi contro gli obblighi sociali ed economici? Semplice, il patrimonio netto degli acquisti è negativo: gli analisti ritengono che il calo del valore delle case possa essere un’altra causa del rifiuto di pagare i mutui. “Gli investitori sono preoccupati per la diffusione dei rifiuti di pagamento dei mutui agli acquirenti, semplicemente a causa del calo dei prezzi degli immobili, e per l’impatto sulle vendite degli immobili”, ha scritto Chen.

Secondo gli analisti di Citi, i prezzi medi di vendita degli immobili nei progetti vicini nel 2022 erano in media del 15% inferiori ai costi di acquisto negli ultimi tre anni. Nel frattempo, la situazione non fa che peggiorare: i prezzi delle case in Cina sono scesi per il nono mese a maggio, mentre i dati di giugno saranno resi noti venerdì. Quindi i debitori in mutui si trovano nella spiacevolissima situazione di pagare un mutuo salatissimo per degli immobili che non hanno più il valore per cui hanno pagato. Il loro patrimonio netto diventa negativo e, sia per protestare, sia per le difficoltà economiche, smettono di pagare.

Nello stesso momento la crisi che sta travolgendo i costruttori cinesi sta raggiungendo una nuova fase, con una riduzione del debito che si sta estendendo alle aziende un tempo ritenute al sicuro dalla crisi di liquidità, compresi nomi di livello investment grade come Country Garden Holdings, il più grande costruttore per fatturato.

Le Banche cinesi negano che vi siano problemi di solidità legate a questo scioperò, ma sappiamo che le banche, quando parlano della propria solidità, sono un po’ come gli osti quando parlano del vino: è sempre ottimo. In realtà il settore dei mutui ha un peso notevole per le banche cinesi, molto esposte in questo settore:

Naturalmente, tutto ciò presuppone che l’attuale movimento di boicottaggio dei mutui possa essere rapidamente stroncato sul nascere. In caso contrario, il danno potenziale potrebbe essere enorme. Lu Ting, economista di Nomura, e i suoi colleghi hanno stimato che circa 4,4 trilioni di yuan (650 miliardi di euro) di mutui stipulati tra la fine del 2020 e il marzo del 2022 potrebbero essere legati a quei progetti immobiliari che si sono arenati o che tardano a essere costruiti.

Comprensibilmente, le banche cinesi sono state colpite negli ultimi giorni. L’indice bancario CSI è sceso di oltre il 4% negli ultimi due giorni, toccando il minimo da marzo 2020. Il rapporto prezzo/valore contabile è sceso al minimo storico di 0,61, suggerendo che gli investitori ritengono che una parte significativa degli asset del sistema bancario sia compromessa. Del resto voi investireste in questo momento nelle azioni del sistema bancario di Pechino.



