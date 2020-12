CI RACCONTANO UN MARE DI PALLE. Per sciatteria e sete di potere mentono e ignorano la realtà

L’altro ieri ci sarebbe stato un record dei morti per Covid-19: 993. Un dato impressionante, ma è vero? NO. Il dato riporta 128 morti lombardi che, in realtà, sono da riportare al 7 giorni precedenti e che non erano stati conteggiati. Il numero vero dei morti del giorno è pari a 865. Un problema simile, c’era stato nei giorni scorsi con il Friuli Venezia Giulia, anche se in dimensioni minori.

Una cifra come quella morti, dovrebbe essere certa, immutabile, invece in Italia è diventata una specie di burla. Anche perchè il criterio è moto diverso da quello utilizzato nel resto d’Europa. in Germania non si fanno tamponi ai morti per vedere se la causa sia stata il covid mentre in Italia si considerano morti con covid anche morti per altre patologie o per eventi casuali. Ne è cosciente anche il viceministro Sileri, che, se non altro, è un medico.

Anche Sileri si è reso conto che i dati covid-19 così come vengono distribuiti sono FALSI e servono solo a seminare paura e caos. Bisogna saper quelli che sono i veri morti per Covid-19, non quelli che hanno avuto un incidente mentre, asintomatici, non sapevano neppure di essere malati.

Però le menzogne non si limitano al conteggio dei morti. Perchè lo ISS ha predisposto un protocollo così lacunoso? perchè non si è servito delle esperienze dei medici che effettivamente stanno curando, in Italia, il Covid-19 con successo? Nel video di RadioRadio viene presentata l’esperienza di un gruppo di medici che veramente cura il Covid, che non manda la getne in osepdale, m che non segue il lacunoso protocollo ISS.

Perchè si sono date delle indicazioni superficiali ed erronee? Non è che si cerchi di mantenere la minaccia del Covid.19 più attiva possibile per poter governare in modo antidemocratico e non costituzionale tramite i DPCM ?