Chiude la Menci/Acerbi a Castelnuovo Scrivia: altro “Condizionatore” che si spegne

posted by Guido da Landriano

Purtroppo gli altissimi prezzi dell’energia non causano solo la mancata accensione di qualche condizionatore, come vorrebbe il Presidente del Consiglio Draghi, ma ha conseguenze ben più profonde. La società Menci SpA ha incontrato i sindacati per la prospettiva di una fine della produzione dei rimorchi nello storico stabilimento di Castelnuovo Scrivia (AL), La Menci è subentrata alla Acerbi Rimorchi SpA, società da sempre presente nel tessuto economico del Basso Piemonte.

La Menci ha messo in dubbio la possibilità di proseguire nell’attività aziendale, messa in crisi dall’andamento del mercato dopo lo scoppio della guerra fra Russia e Ucraina e dall’altissimo costo di produzione. La decisione circa lo stabilimento verrà presa entro novembre, e questa non potrà che essere la chiusura dello stabilimento o la sua cessione.

Adesso partirà la solita serie di incontri fra azienda e sindacati e di incontri con i lavoratori, ma, con queste prospettive, abbiamo più che altro un cammino verso il cimitero aziendale. Le prospettive economiche di numerosissime aziende del settore metalmeccanico sono sul filo del rasoio, con aziende che chiudono praticamente tutti i giorni. Un settore industriale che era sopravvissuto molto bene al Covid, anche grazie ad un export fiorente, ora si avvia a una crisi forse irreversibile, e abbiamo già 7000 in cassa integrazione.

Intanto una società storica di Castelnuovo Scrivia chiuderà e decine di lavoratori si troveranno a casa. Il gas e l’energia non sono solo una questione di condizionatori spenti.



