“Chi tocca il Covid-Pass muore!”: licenziata ministro olandese che aveva criticato il Covid Pass

Chi tocca il Covid Pass muore! Mona Keijzer è stata licenziata sabato dalla carica di segretario di stato agli affari economici del governo olandese dopo aver criticato il Covid Pass, entrato in vigore proprio lo stesso giorno.

In un’intervista al quotidiano olandese De Telegraaf, stampata sabato mattina, Keijzer aveva espresso le sue critiche sul pass, affermando che era “chiaro per me che diventa sempre più difficile spiegare perché devi mostrare il pass per andare in un posto, ma non nell’altro”, aggiungendo: “Il che mi fa pensare: ci atteniamo a questo, o ci organizzeremo come si deve?”

Da sabato, la prova della vaccinazione o un test negativo sono obbligatori quando si entra in luoghi pubblici nei Paesi Bassi poiché la maggior parte delle misure di distanziamento sociale sono state revocate. La politica è passata con uno stretto margine in parlamento, ma chiaramente il governo stesso non era completamente d’accordo.

In una dichiarazione, il primo ministro Mark Rutte ha affermato che, con l’accordo dei membri senior della sua squadra, ha deciso che Keijzer doveva essere licenziata “con effetto immediato”.

I membri del gabinetto olandese sono costituzionalmente tenuti a parlare con una sola voce e a esprimere le proprie preoccupazioni solo all’interno del consiglio ministeriale. Secondo la dichiarazione di Rutte, i commenti di Keijzer erano in “diretto conflitto con le decisioni prese solo di recente nel consiglio”. Quindi o si aderisce al pensiero unico, o nulla.

Il suo licenziamento arriva subito dopo le dimissioni di altri due membri del gabinetto, poiché il ministro degli Esteri Sigrid Kaag e il ministro della Difesa Ank Bijleveldt si sono dimessi la scorsa settimana per la gestione dell’evacuazione dell’ambasciata olandese a Kabul. Del resto il governo Rutte è un governo d’emergenza e minoritario, una forma diversa del governo Draghi, dato che dopo le elezioni dello scorso marzo non si è stati in grado di formare un governo con una maggioranza politica.

Gli olandesi han preso la cosa con ironia: “Mona Keijze era già stata licenziata (dagli elettori) ed ora viene licenziata da gente che è già stata licenziata”….

Comunque, mi raccomando, non parlate di Covid Pass o di Green pass.



