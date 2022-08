Chi ride e chi piange con i prezzi dell’energia: l’Arabia cresce quasi del 12% su base annua

Mentre mezzo mondo è in difficoltà con i prezzi energetici, se non peggio, ci sono paesi che stanno accumulando una quantità di risorse finanziarie ed economiche notevoli. L’esempio più evidente è l’Arabia Saudita, che ha visto una crescita su base annua pari al 11,8%. Un valore invidiabile dalla facile spiegazione legata al prezzo del petrolio.

Ecco un grafico che mostra la crescita rispetto all’andamento degli ultimi trimestri:

Se guardiamo una prospettiva più lunga osserviamo come questa crescita sia piuttosto eccezionale e abbia un precedente nel boom dei prezzi del petrolio del 2011

Solitamente in passato questa crescita significava anche un aumento delle esportazioni dai paesi occidentali, Europa in testa. In questo momento di crisi energetica e scarsità del gas disponibile nella UE non può esserci neanche questo vantaggio. Possiamo solo patire e vedere l’economia contrarsi , fino a quando i vari paesi non troveranno una soluzione ai problemi energetici.