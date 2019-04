Chi non salta italiano è!

Warning: questa è una fake news. Il PD ha deciso di fare le cose in grande e di ripartire, innanzitutto, dal simbolo. Bisogna collocare sotto il logo del partito uno slogan che risponda a una precisa, e amletica, domanda: noi cosa siamo? Lo staff del marketing che gli cura il brand così da renderlo trendy e in grado di intercettare una vision e una mission in sintonia con il mood di una vera start-up della politica 4.0 ha avuto un’idea very cool. I capoccioni hanno radunato in un palasport diecimila funzionari di partito, l’intera classe dirigente. E hanno deciso di fare, per una volta, i veri democratici rimettendosi alla gente. Dopo una serie di severissimi provini, hanno selezionato un campione rappresentativo della popolazione italiana composto da tre cavie: un anziano, una casalinga e un giovane. E gli hanno rimesso la decisione.

