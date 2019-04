Che bello, una Tesla prende fuoco da sola e brucia in un garage (video) alla vigilia dell’incontro con gli investitori

Nonostante i tentativi di tesla di nasconderlo, con addirittura un ordine del tribunale per impedire che fosse diffuso, il video di una Model S serie I che prende fuoco da sola, mentre parcheggiata , è impressionante perchè mette in luce la delicatezza delle auto elettriche:

Il fumo iniziale fa pensare ad un corto circuito che abbia dato fuoco alle batterie, comunque è un’immagine che dovrebbe far pensare sulla sicurezza delle auto elettriche ed ibride. Cosa sarebbe successo se l’auto fosse stata ibrida con anche un serbatoio di benzina? Non che le auto a benzina non prendessero fuoco, ma la combinazione della rischiosità dei due sistemi rischia di necessitare di sistemi di sicurezza ad un altro livello.

Per la Testa un altro colpo alla vigilia di un importante incontro con gli azionisti, qualcosa che non ci voleva per nulla.



