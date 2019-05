Cercare lavoro: i pro e i contro di un curriculum vitae combinato

Il curriculum vitae è il documento che deve riassumere e comunicare le competenze possedute nel modo migliore possibile. La finalità è quella di convincere il recruiter nel proseguimento dell’iter di selezione, nella speranza di essere scelti. La preparazione del documento richiede tempo e cura, in modo da valorizzare le conoscenze e le competenze possedute in vista della candidatura specifica. Cruciale, pertanto, risulta la scelta del modello di curriculum più adatto a rappresentarvi nel modo migliore.

Il curriculum vitae combinato

Non esiste un modello di curriculum vitae perfetto per tutti, ma il suo formato deve essere a volte personalizzato, a seconda delle caratteristiche possedute e del lavoro cercato. Solo così, infatti, si potrà dare risalto agli aspetti più promettenti e mettere in ombra ciò che non si ritiene importante e produttivo in quella occasione. Il curriculum vitae combinato è un modello di cv che, appunto, combina le caratteristiche del curriculum funzionale e di quello cronologico. Il curriculum funzionale o tematico pone l’accento sul contenuto di abilità e competenze maturate, invece il cv cronologico rappresenta le informazioni relative a formazione ed esperienze lavorative, iniziando dal dato più recente e per finire con le informazioni più risalenti nel tempo. Ciò significa che, a seconda dei casi, il modello di cv combinato conterrà i vostri dati suddivisi per aree di appartenenza e raggruppati in ordine temporale.

I pro e i contro di un curriculum vitae combinato

Il vantaggio più importante del curriculum vitae combinato è il fatto che si tratta del modello di cv più completo. Di conseguenza si adatta notevolmente a rappresentare tutti i tipi di profilo professionale ed è vantaggioso per un gran numero di interessati. Dagli studenti con poca o nessuna esperienza professionale ma tante iniziative e titoli in conto formazione, fino ai professionisti con esperienza accumulata ma che vogliono cambiare settore. Il modello, inoltre, si adatta a rappresentare bene sia i profili junior che i profili senior. Avendo un formato misto, il cv combinato fornisce il giusto risalto anche alle abilità extra lavorative e trasversali, per completare un profilo più creativo e non convenzionale. Tra gli svantaggi, si colloca il grande impegno e il tempo necessario per comporre il cv in formato combinato e, anche, il fatto che non si rivela adatto per gli ambienti professionali più tradizionali, che possono preferire il cv cronologico.

Consigli per la stesura

Premesso che la forma di ogni curriculum vitae deve essere impeccabile, priva di errori e trattare in modo adeguato i dettagli, per la finalità di attirare l’attenzione e non venire scartati, il modo migliore per redigere un ottimo curriculum combinato o misto è quello di partire da un modello esistente e lavorarci un po’ su. In rete se ne trovano parecchi, che rappresentano un ottimo punto di inizio, da personalizzare e adeguare alle vostre esigenze. In ogni caso, vi consigliamo una forma il più possibile chiara e pulita che favorisca la leggibilità. Al tempo stesso il vostro curriculum deve differenziarsi dagli altri e, pertanto, dovrete usare una buona dose di originalità. Per quanto riguarda la lunghezza, il consiglio è quello di essere sintetici e preferire la sostanza alla quantità. La lunghezza media ottimale consiste in due pagine, dense ma non troppo e soprattutto scorrevoli. Non dovete assolutamente pensare che siano poche. Infatti, basta pensare che la durata media di attenzione, che ogni responsabile del processo di selezione del personale dedica a ciascun curriculum vitae, non eccede il minuto. Per essere vincenti, dunque, dovrete valutare se in meno di un minuto il vostro curriculum vitae possa risvegliare la curiosità e la partecipazione di un estraneo che non vi conosce e al quale dovete, nello stesso tempo, fare una buona impressione. Se la risposta è sì, avrete per ora raggiunto il vostro obiettivo con l’aiuto del modello di curriculum vitae combinato.

