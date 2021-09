CDC e FDA a Biden: altolà con la terza dose di vaccino

Il New York Times ha pubblicato un rapporto bomba affermando che i capi del CDC e della FDA consigliano alla Casa Bianca di ridimensionare il suo piano per il richiamo vaccinale, la famosa terza iniezione o “Booster”, contro il covid.

Secondo le fonti del NYT, durante un incontro alla Casa Bianca, i dirigenti dei due enti federali sanitari hanno chiesto al coordinatore della pandemia della Casa Bianca Jeff Zients più tempo per raccogliere dati sull’efficacia di questa terapia.

La dottoressa Janet Woodcock, il commissario ad interim della Food and Drug Administration, e la dottoressa Rochelle P. Walensky, che dirige i Centri per il controllo e la prevenzione delle malattie, hanno avvertito la Casa Bianca giovedì che le loro agenzie potrebbero essere in grado di determinare solo nel prossime settimane se raccomandare il booster e solo per chi ha ricevuto il vaccino Pfizer-BioNTech – e forse solo alcuni di loro.

I due leader sanitari hanno discusso in un incontro con Jeffrey D. Zients, il coordinatore della pandemia della Casa Bianca, ma non è chiaro se Zients abbia accettato, come spesso successo precedentemente, il consiglio degli enti federali o lo abbia rigettato.

In risposta alle domande del NYT, la Casa Bianca ha affermato che sta semplicemente cercando di “seguire la scienza”, affermazione che appare per lo meno forzata dopo il caos sul caso mascherine, in telmpi alterni tolte e imposte.

Alla fine comunque la Casa Bianca ha dovuto cedere e promettere di attendere le indicazioni di FDA e CDC prima di ripartire alla carica con la terza dose. “Quando l’approvazione e la raccomandazione saranno fatte”, ha detto il portavoce, Chris Meagher, “saremo pronti ad attuare il piano sviluppato dai migliori medici della nostra nazione in modo da stare al passo con questo virus”.

Il presidente Biden ha affermato che il piano è che ogni adulto riceva una vaccinazione di richiamo otto mesi dopo aver ricevuto la seconda, con il presidente che afferma che porrà fine alla pandemia più velocemente. Naturalmente, nelle ultime settimane, più medici si sono espressi contro i richiami, affermando che sarebbe meglio per loro andare nei paesi in via di sviluppo, a persone che non hanno ricevuto alcun vaccino, in questo modo può aiutare a proteggere dall’emergere di una nuova variante più letale e più contagiosa.



Grazie al nostro canale Telegram potete rimanere aggiornati sulla pubblicazione di nuovi articoli di Scenari Economici. ⇒ Iscrivetevi subito ⇐