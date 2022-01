Carraro su IlFattoQuotidiano: il nefasto compleanno dell’euro

posted by Francesco Carraro

L’esordio dell’euro nell’economia reale data giusto vent’anni: 1° gennaio 2022. Quindi è un anniversario propizio per riflessioni sulla opportunità e sulle prospettive di una moneta condivisa. Una moneta sorta dichiaratamente con l’ambizione di spartire tra ventotto (ora ventisette) paesi europei anche la “governance” politica, come usa dire. Ora, chiedersi se l’euro ha funzionato non è un quesito corretto, è più una domanda retorica. Dal punto di vista economico, esso ha rappresentato un vero e proprio disastro sotto plurimi aspetti, ormai noti pure ai (e innegabili dai) più accesi e convinti unionisti.

